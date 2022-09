वॉलीबाल की टीमें जिला स्तर पर खेलने के लिए तैयार

अब हर ब्लॉक की विजेता टीम जिला स्तर पर खेलेगी। यह मुकाबले कांटे के होंगे। जिला स्तर की फाइनल तारीख तो नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि मुकाबले 22 सितम्बर से शुरू हो सकते हैं। सभी खेलों के मैच झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, पंचायती राज व खेल विभाग ने तैयारी कर ली है। जिला स्तर पर जो टीम जीतेगी वही राज्य स्तर पर खेलेगी। वॉलीबाल में 11 टीमों के बीच मुकाबला होगा।

झुंझुनू Published: September 16, 2022 12:50:34 pm

The Best Volleyball Team Of Jhunjhunu झुंझुनूंञ्चपत्रिका. राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक का दूसरा चरण गुरुवार को पूरा हो गया। अब हर ब्लॉक की विजेता टीम जिला स्तर पर खेलेगी। यह मुकाबले कांटे के होंगे। जिला खेल अधिकारी राजेश ओला ने बताया कि जिला स्तर की फाइनल तारीख तो नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि मुकाबले 22 सितम्बर से शुरू हो सकते हैं। सभी खेलों के मैच झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, पंचायती राज व खेल विभाग ने तैयारी कर ली है। जिला स्तर पर जो टीम जीतेगी वही राज्य स्तर पर खेलेगी। वॉलीबाल में 11 टीमों के बीच मुकाबला होगा। झुंझुनूं ब्लॉक की प्रतियोगिता का समापन झुंझुनंू एकेडमी स्थिति खेल मैदान पर हुआ। जिसमें विजेता खिलाडिय़ों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि सीईओ जिला परिषद जवाहर चौधरी थे। अध्यक्षता जीवेम समूह के चेयरमैन दिलीप मोदी ने की। विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा, ,विकास अधिकारी राकेश जानू ,मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र ङ्क्षसह जाखड़, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद आबूसरिया, सहायक अभियंता अमित चौधरी, एसीबीईओ अशोक पूनिय, संजय झाझडिया तथा कृष्ण महला रहे। संचालन अशोक पूनियां ने किया।

तौ मैं एसडीएम की नौकरी छोड़ दूं...

कार्यक्रम को सम्बोधित करते एसडीएम शैलेष खैरवा ने कहा कि बचपन से ही खेलों के प्रति लगाव रहा है। वे खूब खेलते थे। दादाजी व शिक्षक मना भी करते थे। अब भी मेरा चयन खेल में हो जाए तो मैं एसडीएम की यह नौकरी भी छोड़ दूं।

वॉलीबाल में जिला स्तर पर इनमें होगी टक्कर

पुरूष वर्ग

हमीनपुर

स्वामीसेही

गोठड़ा

चंदवा

आबूसर

गुढ़ा बावनी

खानपुर सातडिय़ा

चूड़ी चतरपुरा

सारी

बड़बर

बिरोल महिला वर्ग -देवरोड

-काकोड़ा

-मानोता कला

-चूड़ैला

-अजाड़ी कला

-ढाणियां भोड़की

-श्यामपुरा मैनाना

-तेतरा

-केहरपुरा कलां

