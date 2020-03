चार बार शादी करने वाली महिला ने जहर खाकर जान दी

पिलानी(झुंझुनूं). करीब आठ माह पूर्व प्रेम विवाह करने वाली महिला ने सोमवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्म हत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतका कस्बे के धींधवा रोड निवासी संजू कुमावत पत्नी अजय कुमार जाट है।

थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि कस्बे के राजपुरा मोहल्ला निवासी संजू कुमावत तीन बार विवाह कर चुकी। चौथी बार उसने किठाना निवासी अजय जाट से करीब आठ माह पूर्व प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद वह कस्बे के धिंधवा रोड के पास किराए के मकान में अपने पति अजय के साथ रह रही थी। सोमवार सुबह अजय किसी काम से घर से बाहर गया था। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखा तो उसकी पत्नी संजू अचेत अवस्था में पड़ी थी तथा पास में ही एक खाली शीशी पड़ी मिली। अजय पत्नी संजू को कस्बे में एक अस्पताल में लेकर पहुंचा। जहां चिकित्सकों ने संजू की हालत गंभीर बताते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हिसार रेफर कर दिया। परिजन उसे हिसार लेकर जा रहे थे। रास्ते में संजू ने दम तोड़ दिया।

#the end of love story in jhunjhunu पुलिस ने शव को बिरला सार्वजनिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका के भाई ने पुलिस में जहरीले पदार्थ के सेवन से उसकी बहन संजू की मौत होने की सूचना दर्ज करवाई है। मृतका के पहले की शादी से एक संतान है।



यहां भी प्रेम विवाह के बाद दे दी जान

खेतड़ी नगर में नवम्बर 2019 में एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी थी। मृतक पूजा सीकर जिले के नयाबास की रहने वाली थी। परिजनों ने उसकी सात वर्ष पूर्व उसकी शादी कर दी थी। परन्तु शादी के दो वर्ष बाद उसने पहले पति को छोड़ दिया। नयाबास के रविन्द्र उर्फ बंटी जाखड़ के साथ प्रेम विवाह कर लिया। उसके एक पुत्र है। मृतका के पति रविन्द्र ने रिपोर्ट दी थी कि उसका उसकी पत्नी से छह माह से मनमुटाव चल रहा था । उसकी पत्नी 19 अक्टूबर 2019 को उसको बिना बताए कहीं चली गई थी।



प्रेम विवाह करने वाली ने पति के सीने में घोंपा चाकू

झुंझुनूं जिले के बुहाना उपखंड के नानवास गांव जुलाई 2019 में पति-पत्नी के बीच आए दिन होने वाले झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति के सीने में खंजर घोंपकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों ने प्रेम विवाह किया था। युवक नानवास गांव का सुखवीर (42) था। वह ट्रक चलाने का कार्य करता था। रात को पत्नी सविता व सुखबीर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर सविता ने अपने पति सुखवीर पर चाकू से हमला बोल दिया। सुखबीर ने करीब पांच साल पहले झारखंड के जैसिद्धि गांव की सविता के साथ प्रेम-विवाह किया था। दोनों का ट्रक चलाने के दौरान मिलान हुआ था। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी।

प्रेमी के संग मिलकर करवाई प्रति की हत्या

झुंझुनूंू जिले पचेरी थाना इलाके के निहालोठ की ढाणी में आरएसी के जवान कुलदीप की हत्या सितम्बर 2019 को हुई थी। पुलिस ने बताया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी कविता व कविता के प्रेमी कविन उर्फ सचिन के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद कविता नहाने गई। मांग में सिंदूर भरा। कोई शक नहीं करे इसलिए खेत में काम करने चली गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।