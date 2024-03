पिस्टल की नोंक पर युवती को उठाया, फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाकर तीन दिन तक किया बलात्कार

झुंझुनूPublished: Mar 28, 2024 11:14:14 pm Submitted by: Jitendra Yogi

चार महीने पहले हिसार के इमरान ने फर्जी आईडी से युवती को कम्पनी का सामान खरीदने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद इमरान ने उससे चैटिंग करना शुरू कर अश्लील फोटो व वीडियो भेजने लगा। युवती से भी अश्लील फोटो व वीडियो भेजने के लिए दबाव बनाने लगा। नहीं भेजने पर बदनाम करने की धमकी देने लगा।

The girl was picked up at pistol point : झुंझुनूं जिले के एक गांव की युवती को पिस्टल की नोंक पर उठाकर ले जाने और फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनाकर तीन दिन तक डरा-धमकाकर बलात्कार किया गया। मामले का खुलासा युवती की ओर से चिड़ावा कोर्ट में दिए गए बयानों में हुआ है। पीड़िता व आरोपी युवक के नाम से फर्जी विवाह प्रमाण पत्र भी वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवती ने बताया कि वह एक कम्पनी के ऑनलाइन उत्पाद बेचने का काम करती है। चार महीने पहले हिसार के इमरान ने फर्जी आईडी से युवती को कम्पनी का सामान खरीदने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद इमरान ने उससे चैटिंग करना शुरू कर अश्लील फोटो व वीडियो भेजने लगा। युवती से भी अश्लील फोटो व वीडियो भेजने के लिए दबाव बनाने लगा। नहीं भेजने पर बदनाम करने की धमकी देने लगा। 12 मार्च 2024 को जब युवती ई-मित्र की दुकान पर फॉर्म भरने के लिए गई तो बाइपास के नजदीक इमरान एक गाड़ी लेकर आया। गाड़ी में उसका भाई अनवर व एक मौलवी भी था। इमरान ने युवती को रोक कर पिस्टल की नोंक पर डरा-धमाकर गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद उसे कुछ सुंघाया तो वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता चला कि उसे किसी मकान में कैद कर रखा है। वहां पर इमरान, अनवर, मौलवी व दो-तीन अन्य लड़के आते और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करते। यह सिलसिला तीन दिन तक चलता रहा। 16 मार्च को युवती मौका पाकर उनके चंगुल से निकल कर भाग आई। गांव में बस स्टैण्ड पर पहुंचने पर घर पर फोन किया। तब पुलिस और परिजन आकर घर ले गए। युवती सदमे में है और परिवार के सदस्यों की जान का खतरा बता रही है।

