ज्वैलर्स का नाम देखकर शटर तोड़ा, अंदर सोने-चांदी की जगह निकली सब्जियां तो प्याज चुरा ले गए चोर

Thieves Took Onions From Jewelry Shop : राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां चोर रात को एक दुकान के ऊपर ज्वैलर्स लिखा हुआ पढकऱ शटर तोड़ दिया और सोने-चांदी ( Gold and Silver ) लुटने के लिए अंदर घुसे लेकिन जैसे ही उन्होंने दुकान के अंदर प्रवेश किया तो चौंक गए।