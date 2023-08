माइनिंग व्यापारी पर हमले के आरोपी डोंगल से कर रहे थे संपर्क

झुंझुनूPublished: Aug 03, 2023 11:14:00 pm Submitted by: Jitendra Yogi

Three accused arrested for attack on mining businessman : आरोपी पकड़े जाने के डर से हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर फरारी काट रहे थे। मोबाइल की बजाए डोंगल का इस्तेमाल कर एक-दूसरे से संपर्क कर रहे थे। एसपी श्यामसिंह ने बताया कि 20 जुलाई को खाजपुर-इंडाली अंडरपास के अंदर खेतहपुरा गांव के खनन व्यवसायी जयप्रकाश गावडि़या पर आरोपियों ने लाठी-सरियों से कार में तोड़फोड़ कर जानलेवा हमला किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पांच टीमों का गठन किया।

झुंझुनूं. Three accused arrested for attack on mining businessman : पुलिस ने खाजपुर-इंडाली अंडरपास में खतेहपुरा गांव के खनन व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने के मास्टर माइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पकड़े जाने के डर से हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर फरारी काट रहे थे। मोबाइल की बजाए डोंगल का इस्तेमाल कर एक-दूसरे से संपर्क कर रहे थे। एसपी श्यामसिंह ने बताया कि 20 जुलाई को खाजपुर-इंडाली अंडरपास के अंदर खेतहपुरा गांव के खनन व्यवसायी जयप्रकाश गावडि़या पर आरोपियों ने लाठी-सरियों से कार में तोड़फोड़ कर जानलेवा हमला किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पांच टीमों का गठन किया। अलग-अलग टीमों को हरियाणा के रोहतक, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों पर भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इस पर पता चला कि गिरोह का सरगना हिसार निवासी अजय विश्नोई पुत्र अमरजीतसिंह व राजीव विश्नोई पुत्र बलवंतसिंह अपने साथियों के साथ रोहतक के पास हाइवे पर किसी होटल या ढाबे में छिपा है। होटल व ढाबों पर दबिश दी गई तो आरोपी पुलिस को देकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार किया। दूसरी टीम तीसरे आरोपी हिसार निवासी संदीप जाट पुत्र जोगेंद्र के पीछे लगी हुई थी। आरोपी को हिसार से गिरफ्तार किया गया। अब तक मामले में छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले से गिरफ्तार तीन आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।