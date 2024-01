तीन वाहनों की टक्कर में दो की मौत, आठ घायल

झुंझुनूPublished: Jan 24, 2024

Three vehicles collided with each other, two died : ऑटो चालक के भाई ने बताया कि सुलताना में उसके भाई के ससुर का निधन हो गया था। परिजन सुलताना में गमी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। दोरासर गांव की बसंती देवी को दवा दिलाने के लिए परिजन बोलेरो को किराए पर झुंझुनूं लेकर आए थे। दवा दिलाने के बाद झुंझुनूं से खाजपुर-इंडाली रोड से खतेहपुरा होते हुए दोरासर जा रहे थे कि भैड़ा की ढाणी के पास हादसा हो गया।

Three vehicles collided with each other, two died : खाजपुर-इंडाली रोड पर सडक़ हादसे में दो जनों दर्दनाक मौत हो गई। जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से एक घायल महिला को जयपुुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार ऑटो रिक्शा में सवार छह यात्री सुलताना से खाजपुर-इंडाली रोड होते हुए झुंझुनूं की तरफ आ रहे थे। भैड़ा की ढाणी के पास पीछे से एक काले रंग की कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो रिक्शा अनियंत्रित हो गया और खाजपुर की तरफ जा रही बोलेरो से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया। वहीं बोलेरो करीब पांच सौ मीटर दूर एक खेजड़ी के पेड़ से जा टकराई। काले रंग की कार का चालक मंड्रेला बाइपास रोड का निवासी बताया जा रहा है।