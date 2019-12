सूडान: गैंस टैंकर धमाके में राजस्थान के तीन युवक जिंदा जले, एक दिन पहले ही साथियों के साथ ली थी सेल्फी

Rajasthan Three Youth Killed in Explosion at a Factory in Sudan : सूडान की राजधानी खार्तूम ( Khartoum ) में सिरेमिक के एक कारखाने में मंगलवार को हुए एलपीजी टैंकर धमाके ( Blast in LPG Tanker in Sudan ) में प्रदेश के तीन युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक झुंझुनूं जिले के अलग-अलग स्थानों के निवासी थे।