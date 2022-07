जानिए उदयपुर की घटना पर क्या बोले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी

हिन्दू समाज देशभर में शांति पूर्ण व संवैधानिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। मुस्लिम समाज से अपेक्षा है कि वह आगे आकर इसका निषेध करे। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका निषेध किया है। लेकिन मुस्लिम समाज को इसका बढ़चढ़कर निषेध करना चाहिए। ऐसी घटना किसी भी समाज और देश के हित में नहीं है।

What did the officials of the Rashtriya Swayamsevak Sangh say on the Udaipur murder?



राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भत्र्सना की जाए उतनी कम है। किसी को कोई परेशानी है तो उसके विरोध के लिए लोकतांत्रिक तरीके हैं। हिन्दूओं में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। हिन्दू समाज देशभर में शांति पूर्ण व संवैधानिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। मुस्लिम समाज से अपेक्षा है कि वह आगे आकर इसका निषेध करे। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका निषेध किया है। लेकिन मुस्लिम समाज को इसका बढ़चढ़कर निषेध करना चाहिए। ऐसी घटना किसी भी समाज और देश के हित में नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक व सह प्रचारकों की तीन दिवसीय बैठक के समापन पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने राजस्थान के झुंझुनूं शहर में पत्रकार वार्ता में यह बात कही।

आंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अब देश में ऐसी जगह भी पहुंचेगा जहां उनकी वर्तमान में शाखा नहीं है। वर्ष 2025 में संघ की स्थापना को सौ वर्ष पूरे होंगे। इसे शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वर्तमान में शाखाओं की संख्या 56824 है। वर्ष 2024 तक इनकी संख्या बढ़ाकर एक लाख की जाएगी। समाज जागरण के साथ समाज में सकारात्मक वातावरण बने, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।