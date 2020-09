आखिर कब मिलेगा शेखावाटी को यमुना का पानी

झुंझुनूं. आखिरकार शेखावाटी को यमुना का पानी कब मिलेगा। इसके बारे में अभी कोई स्थिति साफ नहीं हैं। परंतु इसके लिए कई सालों से लड़ाई आज भी जारी है। यमुना नहर प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सहित यमुना नहर समझौते में शामिल पांच राज्यों के मंत्रियों से बैठकर शीघ्र हल निकालने के आदेश दिए हैं। यमुना नहर प्रोजेक्ट में सरकारों की लचर व्यवस्थाओं के खिलाफ याचिकाकर्ता यशवर्धन सिंह शेखावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान होइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने यह आदेश दिए। हाइकोर्ट ने आदेश में यह भी लिखा है कि मामले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गंभीरता से लें और तय समय सीमा में इस मुददे पर बैठक बुलाएं और जल्द इस प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर करें। याचिकाकर्ता शेखावत ने बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती तथा जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली व उत्तरप्रदेश के जल मंत्रियों सहित इस मुददे से संबंधित विभाग के सिंचाई विभाग के सचिव, चीफ इंजीनियर नहर एवं सिंचाई विभाग केंद्रीय जल आयोग के शीर्ष इंजीनियर व शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर कोर्ट को सूचित करें कि इस प्रोजेक्ट पर आ रही बाधाओं को कब तक दूर किया जाएगा और कब इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि इस आदेश की पालना में 25 नवम्बर 2020 को फिर से सुनवाई होगी। जिसमें तमाम प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

राजनीतिक आधार पर मामले को टालने का प्रयास

जनयाचिकाकर्ता शेखावत ने केंद्रीय जल आयोग के जवाब के एवज़ में कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि माननीय कोर्ट के बार बार निर्देशों के बावजूद इस विषय पर प्रगति नहीं हो रही है तथा राजनीतिक आधार पर मामले को टालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

क्या है मामला

वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैंरोसिंह शेखावत के कार्यकाल में पांच राज्यों के बीच यमुना नहर का पानी शेखावाटी क्षेत्र को मुहैया कराने के लिए यमुना जल समझौता हुआ था। इसमें पांच राज्य हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली व उत्तरप्रदेश शमिल थे। समझौते में हरियाणा के ताजेवाला हैड से 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी शेखावाटी को देने का समझौता हुआ था। इसके बाद से ही यह समझौता राजनीति के भेंट चढ़ गया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नवम्बर 2017 में सामाजिक कार्यकर्ता शेखावत ने पानी की समस्या से जूझ रहे शेखावाटी अंचल को पानी मुहैया कराने और इस समझौते को अमलीजामा पहनाने के लिए हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी इसके बाद से ही लगातार हाइकोर्ट राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों को बराबर निर्देश देकर इस समझौते को पूरा करने के निर्देश दिए थे।

हाइकोर्ट ने सरकारों को लगाई थी फटकार

याचिकाकर्ता की याचिका पर फरवरी 2018 में तय समय सीमा में हाइकोर्ट के आदेश का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर हाइकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सरकारों को फटकार लगाई थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन केंद्रीय जलमंत्री नितिन गडकरी को बैठक कर इस प्रोजेक्ट के लिए बीस हजार करोड़ की बजट की घोषणा करनी पड़ी थी। 2018 में कोर्ट की सख्ती के चलते राज्य सरकार की ओर से समझौते की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाकर केंद्रीय जल आयोग को भिजवाई गई। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद फरवरी 2019 में केंद्रीय जल आयोग की ओर से इस डीपीआर को अस्पष्ट तथा जमीनी हकीकत से दूर बताकर कमियां निकालकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस विषय पर कोर्ट द्वारा लगातार सुनवाई की कड़ी में कोर्ट की ओर से 16 सितंबर 2020 को सुनवाई की गई तथा 18 सितम्बर 2020 को लिखित आदेश दिया गया।