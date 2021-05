पत्नी को खुद से 15 वर्ष बड़ा पति पसंद नहीं था, देवर से प्रेम संबंध बनाए, पति ने टोका तो हत्या करा दी

# The wife didn't like a husband 15 years older than herself

खेतड़ी .

मेरा पति मुझसे पंद्रह वर्ष बड़ा था। ट्रक चलाने के कारण अक्सर बाहर रहता था। मुझे कतई पसंद नहीं था। ज्यादा परेशान करने लगा तो देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेतड़ी के निकट बीलवा गांव निवासी अपने पति बजरंग ङ्क्षसह(38) की हत्या कराने की आरोपी 23 साल की पूजा कंवर ने पुलिस के सामने हत्या का यह कारण बताया है। हत्या के बाद भी उसके माथे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी। थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह देगड़ा ने बताया कि पूजा कंवर ने पूछताछ में बताया कि पिछले कुछ समय से उसके परिवार में एक देवर से प्रेम संबंध हो गए। इन दिनों लोकडाउन में बजरंगसिंह घर पर ही रहता था। बजरंग सिंह को जब पूजा कंवर के दूसरे युवक से प्रेम संबंध का पता चला तो पिछले 8-10 दिन से शराब पीकर पूजा कंवर से मारपीट करने लगा। मारपीट करने व प्रेम में बाधा बनता देख पूजा कंवर ने पिछले 3-4 दिन से अपने पति बजरंगसिंह को मारने की साजिश रची और उसमें अपने देवर को षडय़ंत्र में शामिल कर लिया। 20 मई को पूजा कंवर अपने पति व अपने बच्चे को लेकर भोपालगढ किले पर घूमने का बहाना कर ले गई तथा जाते समय अपने पति को कहा कि कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं। वापस आते समय ईंधन काट कर ले आएंगे। साजिश के अनुसार पूजा का परिवार में देवर भी किले पर पीछे से पहुंच गया। जहां मन्दिर के दर्शन करने के पश्चात सभी किले में घूमने लगे व मोबाइल से फोटो लेने लगे। इसके पश्चात विश्वास में लेकर पूजा अपने पति को महल के खण्डहर व सुनसान स्थान में ले गई तथा कुल्हाड़ी देवर को दे दी। खण्डहर में घूमते ही पूजा ने इशारा किया। इशारा करते ही देवर ने पीछे से पति बजरंग सिंह के सिर में कुल्हाड़ी से ताबड़ तोड वार कर दिए। बजरंग सिंह नीचे गिर गया। फिर भी मुंह व सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आराम से गढ के पिछले रास्ते में उतर कर अपने घर बीलवा चले गए। बजरंगसिंह की मां ने बेटे बजरंगसिंह के बारे में पूछा तो बताया कि वह किले में घूम रहा है। हमें घर भेज दिया। पुलिस ने पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा के देवर को हिरासत में ले रखा है। पूजा के एक बेटा व एक बेटी है। आरोपी को पकडऩे वाली टीम में थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह देगड़ा, सहायक उपनिरीक्षक संत कुमार व कैलाश कुमार, महिला कांस्टेबल सुवा देवी, कांस्टेबल राजेश कुमार, मयंक व पंकज कुमार शामिल थे।पीहर सीकर मेंपूजा का पीहर सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में बिहारीपुर गांव में है। पूजा की छोटी बहन का ससुराल भी बीलवा गांव में है।