राजस्थान में पुरुषों से ज्यादा अन्न उपजा रही महिलाएं

उदयपुरवाटी क्षेत्र की महिलाएं फूल, मिर्ची व प्याज की खेती में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वहीं, चिड़ावा क्षेत्र में महिलाएं टमाटर व बाजरे की फसल ले रही हैं। चूरू में महिलाएं जहां चने की फसल उपजा रही हैं वहीं भरतपुर की महिलाएं वैज्ञानिक विधि से सरसों की खेती कर रही हैं। जालौर की महिलाएं इसबगोल व जीरे की खेती कर रही हैं।

झुंझुनू Published: November 19, 2022 10:09:45 pm

Women Are Producing More food Than Men In Rajasthan राजेश शर्मा झुंझुनूं. राजस्थान की महिलाएं अब माटी से अन्न निपजाकर देश दुनिया का पेट भर रही हैं। राज्य में खेतों से अन्न उपजाने में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ई-श्रम पोर्टल 2022 के अनुसार राजस्थान में कुल 1.25 करोड़ किसान हैं, इनमें 51.01 फीसदी महिलाएं और 48.99 फीसदी पुरुष किसान हैं। खास बात यह है कि अब राजस्थान की महिला किसान अंगूठा छाप नहीं बल्कि उच्च शिक्षा लेकर खेती में नवाचार कर रही हैं। यही नहीं, राज्य व नेशनल स्तर पर सम्मानित भी हो रही हैं। तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अब महिला किसानों के जैविक उत्पाद सीधे खेतों से खरीद कर दिल्ली, मुम्बई व गुरुग्राम के बड़े स्टोर व पांच सितारा होटलों में बेच रही हैं। कृषि गणना 2015-16 में कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख रही, जबकि 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी। इस लिहाज से इसमें 41.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वर्ष 2022 के ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल किसानों में महिलाओं की संख्या 51.01 फीसदी है।

अलग पहचान बना रही

उदयपुरवाटी क्षेत्र की महिलाएं फूल, मिर्ची व प्याज की खेती में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वहीं, चिड़ावा क्षेत्र में महिलाएं टमाटर व बाजरे की फसल ले रही हैं। चूरू में महिलाएं जहां चने की फसल उपजा रही हैं वहीं भरतपुर की महिलाएं वैज्ञानिक विधि से सरसों की खेती कर रही हैं। जालौर की महिलाएं इसबगोल व जीरे की खेती कर रही हैं।

केस एक

सीकर की संतोष पचार नई विधि से गाजर का बीज तैयार कर अपनी खास पहचान बना चुकी हंै। वह जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हंै। कृषि में नवाचार के लिए उन्हें वर्ष 2013 व 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। केस दो

बड़े शहरों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी मुम्बई से एमबीए उत्तीर्ण करने वाली झुंझुनूं की कविता जाखड़ गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर हर साल लाखों रुपए बचा रही हंै। अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हंै। केस तीन

झुंझुनूं की महिला संतोष सैनी ऐलोवेरा की खेती कर रही हंै। वह नई तकनीक भी अपना रही हैं। खेती के साथ वह ऐलोवेरा के उत्पाद भी तैयार करती हैं। संतोष जिला स्तर व राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुकी हैं। Women Farmer In Rajasthan आंकड़ों में खेती

अनाज में सर्वाधिक उत्पादन : गेहूं

दलहन में सर्वाधिक उत्पादन : चना

दलहन का सर्वाधिक क्षेत्र : मोठ

तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन : सरसों व राई

वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन : 271.33 लाख टन

किसान - ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन

महिलाएं-50.56 प्रतिशत

पुरूष-49.55 प्रतिशत

(अक्टूबर 2022 तक ) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन

राज्य संख्या महिला कामगार पुरुष कामगार

उप्र 8.29 करोड़ 52.36 47.64

बिहार 2.84 करोड़ 56.03 43.97

प.बंगाल 2.56 करोड़ 54.23 45.76

मप्र 1.64 करोड़ 48.26 51.74

ओडिशा 1.32 करोड़ 52.10 47.89

राजस्थान 1.25 करोड़ 51.01 48.99

कर्नाटक 69 लाख 54.02 45.97

छत्तीसगढ़ 81 लाख 55.04 44.96

तमिलनाडु 79 लाख 61.95 38.04

गुजरात 87 लाख 53.46 46.14

स्रोत : ई-श्रम पोर्टल 2022 इनका कहना है महिलाएं अब खेती में नई तकनीक अपना रही हैं। कम पानी में भी अच्छी पैदावार ले रही हैं। वे ट्रेङ्क्षनग में भी उत्साह दिखा रही हैं और पुरस्कार भी जीत रही हैं।

