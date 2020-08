अपने पांच बच्चों की हत्या का आरोपी नहीं है सिजोफ्रेनिया का शिकार

(Haryana News ) अपने पांच बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाला आरोपी पिता (Killer of her 5 children ) जुम्मादीन साइको किलर नहीं है। सामान्यत इस तरह के हत्यारे सिजोफ्रेनिया (मनोविदलता) के शिकार होते हैं। इसकी जानकारी जुम्मादीन की मनोवैज्ञानिक जांच से मिली है। उधर हत्यारोपी की पत्नी ने (Murder accused became father ) अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है।