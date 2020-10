मध्यप्रदेश के इस गांव में दबिश देने से रही है हरियाणा पुलिस

मध्यप्रदेश के इस गांव में दबिश देने से कतरा रही है हरियाणा पुलिस

(Haryana News ) हरियाणा की पुलिस मध्यप्रदेश के एक गांव (Criminal village of M.P. ) से अपराधियों को पकडऩे से कतरा रही है। पुलिस को अंदेशा (Police is hestateing to raid in this village ) है कि इस गांव के शातिर अपराधी कहीं पुलिस पर ही हमला (Criminal live in this village ) नहीं कर बैठें। इसलिए पुलिस इस गांव में पहुंचने के बाद भी दबिश देने व्यापक पुलिस फोर्स के साथ जाना चाहती है, ताकि अपराधी पुलिस पर भारी नहीं पड़ें।