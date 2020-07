काश वह दिल बड़ा रखने के बजाए दिमाग बड़ा रखता तो आज जिंदा होता

(Hariyana News ) 'दिल बड़ा रखोगे तो पहचान अपने आप बढ़ जाएगी।' फेसबुक (Facebook ) पर लिखी उसकी इन पंक्तियों के साथ काश वह दिल के साथ दिमाग बड़ा रखता और अपनी मां का कहना (If he obeyed his mother ) मान लेता तो आज सलाखों में ही सही पर जीवित होता। उसने मां की समझाईश की अनसुनी कर दी और पुलिस मुठभेड़ में मारा ( Police killed a criminal) गया।