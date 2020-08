'अगर तुम मुझे याद रखोगे तो भले ही सारा जमाना मुझे भूल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा'

(Haryana News ) एक ऐसा प्राणी भी है जिसे आज भी एक शख्स का (Sushant's dog is still waiting ) इंतजार है। जब भी यह उसकी तस्वीर देखता (Faz is anxious ) है, बैचेन हो जाता है, रोने लगता (This dog weeped to remember of Sushant ) है। इसे लगता है कि कहां अपरिचितों के बीच आ गया। इसकी निगाहें सिर्फ एक उस शख्स को ढूंढती है, जो इसको तकिया बनाकर प्यार से सोता था। यह कोई ओर नहीं बल्कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का प्रिय डॉग फज है।