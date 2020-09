अपने चंद सुख की खातिर महिला का जीवन नरक बना दिया

विवाह इसलिए किया जाता है कि जिंदगी आबाद हो जाए किन्तु यहां पर अपने चंद सुख के लिए इस महिला का जीवन बर्बाद (Spoiled life of woman ) कर दिया। वह भी ऐसा कि (Husband infected wife HIV ) अब बचा हुआ जीवन न सिर्फ आए दिन मिलने वाली स्वास्थ्य की (FIR against husband & others) चुनौतियों के साथ झेलना पड़ेगा, बल्कि पूरे वैवाहिक जीवन की खुशियां भी कडुवी यादों के साथ नरक बन गई।