सरकार का बड़ा ऐलान, BSF में अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट, नोटिफिकेशन जारी

Reservation for Ex-Agniveers in BSF: सेना में बहाली की नई स्कीम अग्निपथ के जरिए सरकार देश के ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को फौज में शामिल करना चाहती है। अग्निपथ स्कीम के जरिए योग्य उम्मीदवारों को चार साल की आर्मी नौकरी मिलेगी। लेकिन चार साल की नौकरी के बाद उन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण मिलेगा।

10 percent Reservation for Ex-Agniveers in BSF vacancies Also Get Age Limit Benefit