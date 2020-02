रेलवे भर्ती: परीक्षा शुल्क के नाम पर डेढ़ करोड़ बेरोजगारों से वसूले 5 अरब रुपए

देश के लगभग डेढ़ करोड़ बेरोजगार अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी का सपना दिखाकर 500 करोड़ रुपए से भी अधिक परीक्षा शुल्क वसूल कर लिया गया लेकिन रेलवे की यह रोजगार पैसेंजर (This employment passenger of the railway) एक साल में एक इंच भी आगे खिसक नहीं पाई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लिपिकीय वर्ग में भर्ती (Railway Recruitment Board recruited in clerical category) के लिए पिछले साल फरवरी में आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन परीक्षा शुल्क वसूलने के बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा तक को हरी झंडी नहीं दिखाई है। रेलवे में लगभग एक दशक बाद जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, टे्रन क्लर्क, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट (Junior clerk, account clerk, train clerk, senior commercial clerk, senior clerk cum typist) और समकक्ष वर्ग के 35 हजार 277 पद पर भर्ती के लिए पिछले साल फरवरी में अधिसूचना जारी कर आवेदन मांगे गए थे। अधिकांश पदों पर शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification in most of the posts) भी महज दसवीं होने के कारण रेलवे को बम्पर आवेदन मिले (Railway gets bumper applications) । लेकिन मार्च में आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी ठप कर दी गई।

नवंबर में स्पष्टीकरण: परीक्षा के लिए लंबे होते जा रहे इंतजार को देखते हुए आखिर रेलवे बोर्ड ने नवंबर में बाकायदा सर्कुलर जारी कर बताया कि फिलहाल परीक्षा तिथि तय नहीं की गई है। लेकिन उसके बाद फिर लंबी चुप्पी साध ली गई है।

लौटाया जाना है शुल्क

रेलवे ने गत वर्ष से परीक्षा शुल्क लौटाने की व्यवस्था प्रारंभ की है। यह भी उन अभ्यर्थियों को लौटाया जाएगा जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा में बैठेंगे। रेलवे ने आवेदन के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और महिला व आरक्षित वर्ग से 250 रुपए परीक्षा शुल्क लिया था। आरक्षित वर्ग को शत-प्रतिशत 250 रुपए और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपए शुल्क लौटाया जाएगा।

इन पद पर होनी है भर्ती

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 4319

कॉ. कम टिकट क्लर्क- 4940

स्टेशन मास्टर- 6865

गुड्स गार्ड- 5748

सी.कॉ. कम टिकट क्लर्क- 5638

सी. क्लर्क कम टाइपिस्ट- 2873

जू. अ. अ. कम टाइपिस्ट- 3164

ट्रेन क्लर्क- 592

अ. क्लर्क कम टाइपिस्ट- 760

कॉमर्शियल अप्रेंटिस- 259

ट्रैफिक असिस्टेंट- 88

जूनियर टाइम कीपर- 17

सीनियर टाइम कीपर- 14

एनटीपीसी के तहत क्लर्क भर्ती प्रारंभिक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड स्तर पर परीक्षा तिथि तय होगी। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या की वजह से भी परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

के आर चौधरी, अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर