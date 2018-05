APSC Forest Ranger recruitment 2018, असम लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंजर के 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 04 अप्रैल 2018 तक आॅफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना लिंक क्लिक करें।

असम लोक सेवा आयोग ( APSC ) में रिक्त पदों का विवरणः

फॉरेस्ट रेंजर, पद : 50 (अनारक्षित - 30)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान और यूनिवर्सिटी से साइंस/इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।



आयु सीमा :

- 1 जनवरी 2018 को उम्मीदवार 21 वर्ष से कम या 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

वेतनमान : 22,000 से 87,000 रुपये और ग्रेड-पे 10,300 रुपये।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये। एसटी/एससी/दिव्यांग के लिए 150 रुपये।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा।

असम लोक सेवा आयोग ( APSC ) में रिक्त पदों पर आवेदन प्रक्रिया :

- आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को विभाग की वेबसाइट www.apsc.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- इसके बाद सबसे ऊपर दिए नोटिस के ऑप्शन का सिलेक्ट करें। इसमें रिक्रूटमेंट एडवरटाइजमेंट ऑप्शन को क्लिक करें।

- नए वेबपेज पर Advertisement No. 04/2018 : Forest Ranger in Assam लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्याता को जांच लें।

- इसके बाद इसी वेबपेज पर बाईं ओर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन में Application Form for Other Examinations लिंक क्लिक करें। - क्लिक करते ही आवेदन पत्र का प्रारूप खुल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

- इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर भर दें और संबंधित दस्तावेजों के साथ तय पर पते पर भेज दें।

- आवेदन फॉर्म के साथ उम्मीदवार को शिक्षा, जाति और पते के प्रमाणपत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी होगी।

आवेदन पत्र भेजने का पता : कमीशन ऑफिस, जवाहरनगर, खानापारा, गुवाहाटी-22

महत्वपूर्ण तिथि : 04 अप्रैल 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : www.apsc.nic.in

APSC Forest Ranger recruitment notification 2018 -

असम लोक सेवा आयोग में फॉरेस्ट रेंजर के 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।