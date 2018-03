आर्मी वेल्फेयर एजुकेशन सोसाइटी में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों पर वैकेंसी, करें आवेदन

आर्मी वेल्फेयर एजुकेशन सोसाइटी ( AWES ) ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों पर कई रिक्तियां निकाली हैं। एडब्ल्यूईएस द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए 1000 से अधिक रिक्तियां भरने की संभावना है। इन पदों को देशभर के विभिन्न कैन्टोनमेंट्स और मिलिट्री स्टेशनों में स्थित 137 आर्मी पब्लिक स्कूल (एपीएस) में नियुक्त किया जाएगा। ये सभी नियुक्तियां सीबीएसई या एडब्ल्यूईएस के नियमों के अनुसार की जाएंगी। पदों को भरने के लिए कम्बाइंड सेलेक्शन स्क्रीनिंग एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। एडब्ल्यूईएस ने इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किए हैं।

पीजीटी:

(इन विषयों के लिए होंगी नियुक्तियां)

- इंग्लिश

- हिंदी

- हिस्ट्री

- ज्योग्राफी

- इकोनॉमिक्स

- पॉलिटिकल साइंस

- मैथमेटिक्स

- फिजिक्स

- केमिस्ट्री

- बायोलॉजी

- बायोटेक्नोलॉजी

- साइकोलॉजी

- कॉमर्स

- कम्प्यूटर साइंस/ इंफॉर्मेटिक्स

- होम साइंस

- फिजिकल एजुकेशन

योग्यता : न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय में पीजी डिग्री हो। साथ ही 50 फीसदी अंकों के साथ ही बीएड किया हो।



टीजीटी:

(इन विषयों के लिए होंगी नियुक्तियां)

- इंग्लिश

- हिंदी

- हिस्ट्री

- ज्योग्राफी

- पॉलिटिकल साइंस

- मैथमेटिक्स

- फिजिक्स

- केमिस्ट्री

- बायोलॉजी

योग्यता : न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री हो। साथ ही 50 फीसदी अंकों के साथ ही बीएड किया हो।



पीआरटी:

योग्यता : न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो। साथ ही 50 फीसदी अंकों के साथ ही बीएड या दो वर्षीय डिप्लोमा किया हो।

जरूरी योग्यता :

टीजीटी और पीआरटी पद के लिए राज्य सरकरा द्वारा आयोजित सीटीईटी/ टीईटी पास होना अनिवार्य है।



आयु (01 अप्रैल 2018 को ):

- नए उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष से कम। (दिल्ली स्कूल के टीजीटी/ पीआरटी के लिए 29 वर्ष और पीजीटी के लिए 36 वर्ष।)

- अनुभवी उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष से कम। (इनके पास बीते दस वर्षों में पांच वर्ष टीचिंग का अनुभव होना जरूरी है।)



चयन : योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम, इंटरव्यू और टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा शुल्क : 500 रुपये। इसका भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेटबैंकिंग/ बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है।

जरूरी सूचनाएं:

- रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी फोटो, सिग्नेचर और दस्तावेजों को निर्धारित साइज में स्कैन करके सेव कर लें।

- उम्मीदवारों को ऑनलाइन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी। इस टेस्ट के लिए 02 जनवरी से 10 जनवरी 2018 तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लिंक उपलब्ध रहेगा।

- परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मिलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्ट पर दिए गए Test Cities लिंक पर क्लिक करें। देशभर के लगभग 77 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदक कोई भी तीन केंद्रों का चयन कर सकता है।

- पिछले चार सालों के प्रश्नपत्र भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर मौजूद Click Here To BUY OLD Question Papers लिंक पर क्लिक करें। प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए कुछ राशि चुकानी होगी। इसके बाद प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां देखें नोटिफिकेशन:

- वेबसाइट www.awesindia.com पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर बाईं तरफ आपको ‘नेविगेशन’ सेक्शन नजर आएगा।

- इसके अंतर्गत CSB Registration 2017... For more details... लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- इसके बाद ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ का वेबपेज खुलेगा। यहां News सेक्शन के अंतर्गत जाएं। इसमें मौजूद Advertisement लिंक पर क्लिक करें। इस तरह आपको पदों की संख्या और अन्य जानकारियां प्राप्त होंगे।

- अब Guidelines लिंक पर क्लिक करें। इस तरह आपको पदों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे।

- पद संबंधी योग्यता प्राप्त करने के लिए Eligibility Criteria लिंक पर क्लिक करें।

- साथ ही उम्मीदवार How to Apply पर क्लिक करके आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं।

- इसके बाद ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ वेबपेज पर वापस जाएं। या फिर डायरेक्ट पोर्टल http://aps-csb.in पर जाएं।

- अब यहां मौजूद Registration सेक्शन में जाएं। इसके तहत दिए गए New User लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद खुलने वाले नए वेबपेज पर दी गई सूचनाएं पढ़ें और सबसे नीचे की ओर मौजूद बॉक्स में टिक मार्क करें। फिर सब्मिट बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहां सबसे पहले आवेदित पद का चयन करें। फिर सभी जानकारियां दर्ज कर ‘प्रोसीड’ बटन पर क्लिक करें।

- फिर शुल्क का भुगतान करें। अब अपनी फोटो (अधिकतम 60 केबी) और सिग्नेचर (अधिकतम 30 केबी) स्कैन करके अपलोड करें। साथ ही योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों को भी स्कैन करके अपलोड करें।

- इसके बाद भरे हुए फॉर्म को जांचने के लिए VIEW/ MODIFY बटन पर क्लिक करें।

- कुछ सुधार करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद I AGREE बटन पर क्लिक कर दें।

- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर उम्मीदवारों को ई-मेल या एसएमएस के जरिए सूचना दे दी जाएगी।



खास तारीखें:

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख : 21 दिसंबर 2017 (शाम 5 बजे तक)

- एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे : 05 जनवरी 2018 से

- मॉक टेस्ट होगा : 02 जनवरी से 10 जनवरी 2018 तक

- ऑनलाइन एग्जाम की संभावित तारीख : 15 जनवरी से 17 जनवरी 2018

- परिणाम घोषित होने की संभावित तारीख : 27 जनवरी 2018



अधिक जानकारी यहां:

फोन : 9119801915, 9119801916

ई-मेल : [email protected], [email protected]

