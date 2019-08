BESCOM Recruitment 2019 : 400 पदों के लिए निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

BESCOM Recruitment 2019 : बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (Bangalore Electricity Supply Company Limited) ने 400 अपरेंटिस पदों (Apprentice Posts) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार तय फॉर्मेट में इन पदों े लिए 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं।

BESCOM Recruitment 2019 : जरूरी तारीख

-आवेदन करने की आखिरी तारीख : 31 अगस्त, 2019

BESCOM Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

-पद का नाम : अपरेंटिस (Apprentice)

-कुल पद : 400

BESCOM Recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

-उम्मीदवार ने Electrical & Electronics, Electronics & Communication, Computer Science, Information Science, Civil Engineering और Instrumentation Technology में इंजीनियरिंग कर रखी हो।

-Electrical & Electronics, Electronics & Communication and Computer Science में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

BESCOM jobs 2019 : पे स्केल (Pay Scale)

-7 हजार रुपए प्रति माह : इंजीनियर ग्रेजुएट्स

-5 हजार रुपए प्रति माह : डिप्लोमा होल्डर्स

BESCOM Apprentice Jobs 2019 : ऐसे करें अप्लाई

पात्र उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज के साथ इस पते पर अपने आवेदन भेज सकते हैं :

The Deputy General Manager (Ele.,), HRD Center, BESCOM, Crescent Towers, Crescent Road, Near Mallige Nursing home, Race Course, Bengaluru-560001