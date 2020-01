govt jobs: हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कॉलेजों में निकलेगी बम्पर भर्ती, जानें पूरी खबर

govt jobs: हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कॉलेजों में इनकी निकलेगी बम्पर भर्ती, जानें पूरी खबर

अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार (Government of Haryana) जल्द कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant professor) की पोस्ट को भरेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री (Education Minister of Haryana) कंवर पाल ने कहा कि राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant professor) के 2,592 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पदों को भरने के बाद कॉलेजों में अकादमिक स्टाफ (Academic staff in colleges) की कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2,592 नए पदों के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह हरियाणा के इतिहास (history) में पहली बार है कि राज्य ने एक बार में इतनी बड़ी रिक्तियों को भरने का फैसला किया है।

वर्तमान में राज्य में लगभग 1.90 लाख छात्रों के नामांकन के साथ 157 सरकारी कॉलेज हैं।

इन कॉलेजों में पहले से ही 4,975 सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं। स्वीकृत पदों की कुल संख्या अब 7,567 होगी।