Sarkari Naukri: बारहवीं पास के लिए कैबिनेट सचिवालय में फील्ड असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

Cabinet Secretariat Recruitment 2020: कैबिनेट सचिवालय ने भारत सरकार के संगठनों में भाषा के आधार पर क्षेत्रीय भर्ती द्वारा फील्ड सहायक (जीडी) के पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित, 31 अगस्त 2020 या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में उक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन की अंतिम तिथि - 31 अगस्त 2020

रिक्ति विवरण

फील्ड असिस्‍टेंट - 12 पद



शैक्षिक योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से वरिष्ठ माध्यमिक (10 + 2) उत्तीर्ण

आयु सीमा:

27 वर्ष (सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट)

चयन प्रक्रिया

उक्त पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, ताकि संबंधित भाषा में दावा की गई भाषा दक्षता का सत्यापन किया जा सके।

चयन प्रक्रिया अस्थायी रूप से सितंबर-अक्टूबर 2020 के महीने में आयोजित की जानी है।

आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार दिए गए प्रोफार्मा में शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं (पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए मार्कशीट के साथ) / अनुभव / जन्म तिथि आदि मैट्रिकुलेशन के बाद से, हालिया पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ (स्व-प्रमाणित), अधिवास प्रमाण पत्र और एससी / एसटी / ओबीसी प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ Secretary (Pers.F), Cabinet Secretariat, Govt. of India, Room No. 1001, B-1 Wing, 10th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 पत्ते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा पर 31 अगस्त 2020 तक या उससे पहले भेज देवें।