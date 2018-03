CUJ JRF recruitment 2018, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची ने जूनियर रिसर्च फेलो/प्रोजेक्ट फेलो के 6 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार के लिए 3 अप्रैल 2018 तक आवेदन कर सकते हैंं।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में रिक्त पदों का विवरणः

प्रोजेक्ट के आधार पर रिक्तिया

- जूनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

प्रोजेक्ट कोड : ISRO GISAT



- जूनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

प्रोजेक्ट कोड : SAC-ISRO AVIRIS NG Project 1



- जूनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

प्रोजेक्ट कोड : SAC-ISRO AVIRIS NG Project 2



- जूनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

प्रोजेक्ट कोड : Geo-07



- जूनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

प्रोजेक्ट कोड : Eco-17



- जूनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

प्रोजेक्ट कोड : Hyd-03

योग्यता (उपरोक्त सभी पद)-

- न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ रिमोट सेंसिंग/जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीएसआई)/जियोइंफॉर्मेटिक्स में एमएससी हो। या एमटेक डिग्री हो।

- जो अभ्यर्थी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, वे भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मासिक वेतन : पहले और दूसरे वर्ष 25,000 रुपये। तीसरे वर्ष 28,000 रुपये। साथ में एचआरए भी मिलेगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा/इंटरव्यू के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।



आवेदन प्रक्रियाः

- वेबसाइट (www.cuj.ac.in) पर जाएं। होमपेज पर दाईं ओर ‘अनाउसमेंट’ सेक्शन में Advertisement for Project positions (JRF/ Project Fellow) in Centre for Land Resource Management शीर्षक से लिंक स्क्रॉल होता नजर आएगा।

- इस पर क्लिक करें। ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म का प्रोफॉर्मा भी दिया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंट निकाल लें।

- अब आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें। प्रोजेक्ट कोड को अवश्य लिखें।

- फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं। फॉर्म में नीचे की ओर अपने हस्ताक्षर करें।

- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को एक बार अच्छे से जांच लें। इसके बाद आवेदन के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करें और डाक से तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन डालकर भेजें, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो/प्रोजेक्ट फेलो अवश्य लिखें।

- आवेदन फॉर्म की पीडीएफ फाइल संबंधित विभाग को ई-मेल भी करनी होगी।

यहां भेजें आवेदन

प्रोफेसर ए.सी. पांडेय, प्रोफेसर एंड हेड सेंटर फॉर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ब्राम्बे, रांची-835205, झारखंड।

ईमेल : [email protected] o

महत्वपूर्ण तिथियांः

आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 03 अप्रैल 2018

अधिक जानकारी यहांः

फोन : 7004773095 (दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक )

CUJ JRF recruitment notification 2018 -

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची ने जूनियर रिसर्च फेलो/प्रोजेक्ट फेलो के 6 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।