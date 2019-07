Delhi University Recruitment 2019 : 263 पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, फटाफट करें अप्लाई

Delhi University recruitment 2019 : दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) (DU) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई, 2019 है।

Delhi University Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 263

पद का नाम : सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) : शैक्षिक योग्यता

पात्रता मानदंड के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें।

Delhi University Recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर लॉग इन करें

-''Advertisement' के तहत 'Advertisement for the post of Assistant Professor (Advt. No. Estab.IV/278/2019) - Establishment-IV (Last date extended upto 27.07.2019)' लिंक पर क्लिक करें

-'Online Application' पर क्लिक करें

-मांगी गई डिटेल्स भरें

-'Submit' पर क्लिक करें और आवेदन फीस का भुगतान करें

-आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

Delhi University Recruitment 2019 : आवेदन फीस

-सामान्य श्रेणी, ओबीसी और श्वङ्खस् उम्मीदवारों को फीस के रूप में 500 रुपए अदा करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और PwBD उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

नोट : किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में आवेदक अपनी समस्या इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं : [email protected] or [email protected]

जरूरी तारीख

आवेदन करने की अंतिम तारीख : 27 जुलाई, 2019