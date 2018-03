Stenographer recruitment in gauhati HC, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ग्रेड-2 और ग्रेड-3 स्टेनोग्राफर के 97 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 31 मार्च 2018 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

गुवाहाटी हाई कोर्ट में रिक्त पदों का विवरणः

स्टेनोग्राफर (ग्रेड-2), कुल पद : 13

योग्यताः

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री हो।

- साथ ही स्टेनोग्राफी/ शॉर्टहैंड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

- असमी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है।

वेतनमान : 22,000 से 87,000 रुपये। ग्रेड पे 9700 रुपये।

स्टेनोग्राफर (ग्रेड-3), कुल पद : 84

योग्यताः

- मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की परीक्षा पास की हो।

- साथ ही स्टेनोग्राफी/ शॉर्टहैंड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

- असमी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है।

वेतनमान : 14,000 से 49,000 रुपये। ग्रेड पे 7400 रुपये।

आयु सीमा (दोनों पद):

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष, ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया:

- योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्टेनोग्राफी टेस्ट और वायवा के आधार पर किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में अंग्रेजी भाषा (50 अंक) और असमी भाषा (20 अंक) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए डेढ़ घंटे का समय मिलेगा।

- इसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। यह 100 अंकों का होगा।

- फिर अंत में 10 अंकों का वायवा होगा।

आवेदन शुल्क : 340 रुपये। एससी और एसटी आवेदकों के लिए 170 रुपये।

आवेदन प्रक्रिया:

- वेबसाइट www.ghconline.gov.in पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर बाईं तरफ आपको रिक्रूटमेंट्स लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करें।

- अब इस तरह नया वेबपेज खुलेगा। यहां आपको Advertisement ... Stenographer Grade-II and Grade -III for the district courts of Assam शीर्षक नजर आएगा।

- इस शीर्षक के सामने मौजूद pdf लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद Apply Online लिंक पर क्लिक करें और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।



ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 31 मार्च 2018 (शाम 4:30 बजे तक)

Stenographer recruitemnt in gauhati HC notification:

गुवाहाटी हाई कोर्ट में ग्रेड-2 और ग्रेड-3 स्टेनोग्राफर के 97 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।