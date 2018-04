HP Ayurveda Medical officer Recruitment 2018, हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद ने आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के 100 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 अप्रैल 2018 तक डाक से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन व अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद में रिक्त पदों का विवरणः

आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (एएमओ), कुल पद : 100

(श्रेणी के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण)

- अनारक्षित, पद : 65

- एससी, पद : 15

- एसटी, पद : 08

- ओबीसी, पद : 12

हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद में मेडिकल आॅफिसर के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता व मानदंडः

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से आयुर्वेद में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो।

- साथ ही रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी की हो।



अधिकतम आयुः

- 01 जनवरी 2018 को 45 वर्ष।

- एससी, एसटी और ओबीसी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्राप्त होगी।



मासिक वेतन : 19,125 रुपये।



हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद में मेडिकल आॅफिसर के रिक्त पदों पर आवेदन प्रक्रियाः

- वेबसाइट http://hpayurveda.nic.in पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको Filling up the Post of AMO (batchwise) on contract basis लिंक नजर आएगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- इसके बाद भरे हुए फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ अटैच करें।

- फिर इन सभी को एक लिफाफे में डालें और डाक से तय पते पर भेज दें।



यहां भेजें आवेदनः

डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद, ब्लॉक नंबर-26, एसडीए कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला-171009



आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख : 20 अप्रैल 2018



अधिक जानकारी यहांः

फोन : 91-177-2622262

वेबसाइट http://hpayurveda.nic.in

HP Ayurveda Medical officer Recruitment notification 2018:

हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के 100 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।