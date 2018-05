Malda Asha worker recruitment 2018, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा ने एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त 84 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 मार्च 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में रिक्त पदों का विवरणः

एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट - 84 पद

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त पदों पर आवेदन के लिए पात्रता मानदंड व शैक्षिक योग्यता:

एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट: उम्मीदवार को माध्यमिक पास होना चाहिए तथा इस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए,इसके साथ ही पद से सम्बंधित विस्तृत शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के लिए अधिसूचना को देखें।

आयु सीमा: 30 से 40 वर्ष

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया:

उम्मीदवारों का चयन माध्यमिक परीक्षा में प्राप्तांक और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा।

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त पदों पर आवेदन कैसे करें:

इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार स्पीड पोस्ट से अपने आवेदन को इस पते पर 12 मार्च 2018 तक भेज सकते हैं-बीडीओ, हर्षींचन्द्रपुर मालदा II,डेवलपमेंट ब्लॉक,पीओ- बर्दुअरी,पी एस- हर्षींचन्द्रपुर मालदा।

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त पदों पर आवेदन की विस्तृत अधिसूचना विवरण:

विज्ञापन संख्या: 624/HCP-II



ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त पदों पर आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन की अंतिम तिथि: 12 मार्च 2018

ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस, हर्षींचन्द्रपुर मालदा में एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) के रिक्त पदों पर आवेदन के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।