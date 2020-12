Sarkari Naukri: दो हजार पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन कल होगा जारी, जानें पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

MHA IB ACIO Recruitment 2020: इंटेलीजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलीजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 के 2 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए भर्ती अधिसूचना 19 दिसंबर 2020 जारी होगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार की तरफ से बीते 17 दिसंबर को जारी अपडेट के मुताबिक इंटेलीजेंस ब्यूरो द्वारा 2000 एसीआईओ ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती की पुष्टी की जा चुकी है। इन पदों के लिए भर्ती अधिसूचना रोजगार समाचार सप्ताह 19-25 दिसंबर 2020 में पेज संख्या 6 एवं 7 पर जारी की जाएगी।

