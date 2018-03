NCRPB recruitment 2018, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कंसल्टेंट्स (प्लानिंग) के 10 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों के ऑफलाइन लिए 31 मार्च 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

NCRPB में रिक्त पदों का विवरणः

कंसल्टेंट (प्लानिंग), पद : 10

योग्यता :

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्लानिंग में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट हो।

- इसके साथ संबंधित क्षेत्र में दो से चार वर्ष का कार्यानुभव हो।

- रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एप्लीकेशन पर कार्य करने का अनुभव हो।

आयु सीमा: अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए।

वेतनमान : 40,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को विभाग की वेबसाइट http://ncrpb.nic.in/ पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर नोटिस सेक्शन में जॉब्स ऑप्शन को क्लिक करें।

- नए वेबपेज पर Advertisement For the post of Planning Consultants in NCRPB पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर संबंधित विज्ञापन खुलेगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर लें।

- आवेदन पत्र को पूरा भरें और मांगे गए प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियों को संलग्न करें।

- अब आवेदन पत्र और प्रमाण पत्रों को डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

आवेदन पत्र भेजने का पता :

ज्वाइंट डायरेक्टर (टेक.), नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, कोर-4बी, फर्स्ट फ्लोर, इण्डिया हैबिटैट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003

महत्वपूर्ण तिथि : 31 मार्च 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : http://ncrpb.nic.in/

महत्वपूर्ण ई-मेल : [email protected]

NCRPB recruitment notification 2018 -

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कंसल्टेंट्स (प्लानिंग) के 10 रिक्त पदों के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

परिचयः

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) अंतर्राज्‍यीय क्षेत्रीय आयोजना और विकास का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसके अंतर्गत दिल्‍ली का समस्‍त राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा राज्‍य के तेरह जिले, उत्‍तर प्रदेश राज्‍य के सात जिले और राजस्‍थान राज्‍य के दो जिले आते हैं। इसके केन्‍द्र बिंदु में राष्‍ट्रीय राजधानी है। भारत में राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का गठन एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के अंतर्गत इस क्षेत्र के संतुलित और सामंजस्‍यपूर्ण विकास को बढावा देने और अव्‍यवस्‍थित विकास से बचने के महत्‍वपूर्ण औचित्‍य स्‍थापन से किया गया था।