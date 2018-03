Oil India Junior assistant recruitment 2018, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट और अनस्किल्ड के 6 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 25 अप्रैल 2018 तक इन पदों के लिए डाक से अपने आवेदन भेज सकते हैं।

Oil India में रिक्त पदों का विवरणः

जूनियर असिस्टेंट-I, (क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर), ‘ट्रेनी’, ग्रेड – V

पद : 05

योग्यताः

- मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की हो।

- कंप्यूटर एप्लीकेशन में छह माह का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो।

- साथ ही एमएस एक्सल, एमएस वर्ड और एमएस पावर प्वाइंट की जानकारी हो।

वेतनमान : 13,500 से 28,000 रुपये।

अनस्किल्ड (अटेंडेंट– I), ग्रेड- I

पद : 01

योग्यता : दसवीं की परीक्षा पास की हो।

वेतनमान : 9,300 से 17,000 रुपये।

आयु सीमाः

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष और ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

Oil India Junior assistant के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर चयन होगा।

Oil India Junior assistant के रिक्त पदों पर आवेदन प्रक्रियाः

- वेबसाइट http://www.oil-india.com पर लॉगइन करें। अब यहां होमपेज पर मौजूद Careers सेक्शन में जाएं।

- फिर इसके अंतर्गत दिए गए Current Openings लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां Vacancy Notification for the Post of Junior Assistant – I (Clerk cum Computer Operator) “Trainee”, Grade -V and Unskilled लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

Oil India Junior assistant के रिक्त पदों पर यहां भेजें आवेदनः

द एडवर्टाइजर (ऑयल इंडिया लिमिटेड)

4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस

कोलकाता – 700 001, वेस्ट बंगाल

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख : 25 अप्रैल 2018

Oil India Junior assistant recruitment notification 2018:

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट और अनस्किल्ड के 6 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।