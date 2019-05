RPSC स्कूल हेडमास्टर भर्ती 2018 परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें नोटिफिकेशन

RPSC स्कूल हेडमास्टर भर्ती 2018 की परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। RPSC Headmaster Exam Date Notification आयोग की आॅफिशियिल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आरपीएससी स्कूल हेडमास्टर भर्ती 2018 की परीक्षा तिथि 2 सितंबर 2018 रखी गई है। इस तिथि का नोटिफिकेशन आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं—

https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/PressNotes/17AF1B35-0F1B-4EA3-992F-CF495290ADB0.pdf

आरपीएससी हेडमास्टर भर्ती 2018 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें—

Official Notification जारी – 28 March 2018

Online Application शुरू – 09 April 2018

Online Application भरने की Last Date – 31 May 2018

भर्ती का नोटिफिकेशन नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखें—

http://duniyapost.com/wp-content/uploads/2018/03/E6503FFE1F3A41299CFD88FEF3C1822D.pdf



हेडमास्टर के 1200 पदों की भर्ती—

आरपीएससी प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 के तहत कुल 1200 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं जो इस प्रकार हैं—

कुल पद-1200

जनरल- 600

ओबीसी/एमबीसी- 252/12

एससी-192

एसटी- 144



आरपीएससी प्रधानाध्यापक वेतन-

आरपीएससी प्रधानाध्यापक के लिए चयनित उम्मीदवार को वेतन लेवल 14 के अनुसार दिया जाएगा।



आरपीएससी प्रधानाध्यापक शैक्षणिक योग्यता-

— शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री

— किसी भी स्कूल में न्यूनतम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव

— देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान में लिखित हिंदी का कार्य ज्ञान(अनिवार्य है)



आरपीएससी हेडमास्टर परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम-

इस भर्ती परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा और परीक्षा निम्न प्रकार होगी। यह परीक्षा 600 अंक के लिए ली जाएगी जिसमें दो पेपर होंगे। दोनों पेपर 300-300 अंकों के होंगे। दोनों पेपर्स की अवधि प्रत्येक तीन घंटे के लिए होगी। दोनों पेपर्स में सभी प्रश्न एकाधिक विकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे। नकारात्मक अंकन उत्तर के मूल्यांकन में लागू होगा। प्रत्येक गलत जवाब के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों के एक तिहाई काटा जा सकता है।

Headmaster (Secondary School) 2018 यहां से करें डाउनलोड—

आरपीएससी Headmaster (Secondary School) 2018 के लिए जारी किया गया सिलेबस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं—

https://www.rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Syllabus/82A37D2D-9E26-4581-ABB6-89342B0D4D42.pdf