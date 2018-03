Senior Resident / Demonstrator recruitment 2018, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक ने सीनियर रेजिडेंट व डेमोस्ट्रेटर के 211 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 02 अप्रैल 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।

पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहत में रिक्त पदों का विवरणः

सीनियर रेजिडेंट, कुल पद : 182

योग्यता :

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान और यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस/एमएस/एमडी हो।

- स्टेट/सेन्ट्रल मेडिकल रजिस्ट्रेशन होने के साथ संबंधित क्षेत्र में एक से तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

डेमोस्ट्रेटर, कुल पद : 29

योग्यता :

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान और यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस/एमएस/एमडी हो।

- स्टेट/सेन्ट्रल मेडिकल रजिस्ट्रेशन के साथ एनाटॉमी/फिजियोलॉजी/फार्माकोलॉजी/बायोकेमेस्ट्री में एमएससी हो।

आयुसीमा : न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।

वेतनमान :

- एमडी/एमएस/डीएनबी धारकों को 18,600 रुपये के साथ ग्रेड-पे 6000 रुपये मिलेंगे।

- अन्य को 17,440 रुपये के साथ ग्रेड-पे 5400 रुपये मिलेंगे।

पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया :

उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवार http://www.uhsr.ac.in/ पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर जॉब्स ऑप्शन को क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित वेबपेज खुलेगा।

- इस पर Advertisement to the post of Senior Resident/Demonstrator लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब नोटिफिकेशन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- योग्यता मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्टिेड उम्मीदवारों को ईमेल और फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

आवेदन पत्र भेजने का पता :

ऑफिस ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रॉर, पंडित बीडी शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, रोहतक

महत्वपूर्ण तिथि : 02 अप्रैल 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : http://www.uhsr.ac.in/

Senior Resident / Demonstrator recruitment notification 2018:

पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक ने 211 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।