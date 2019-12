PET के लिए UP Police Constable Admit Card जारी, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) (यूपीपीआरपीबी) (UPPRPB), लखनऊ ने शारीरिक दक्षता परीक्षण (physical efficiency test) (PET), शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standard Test) (PST) और दस्तावेज सत्यापन के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड (UP Police Constable admit card) जारी कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) (यूपीपीआरपीबी) (UPPRPB), लखनऊ ने शारीरिक दक्षता परीक्षण (physical efficiency test)(PET), शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standard Test) (PST) और दस्तावेज सत्यापन के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड (UP Police Constable admit card) जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (UP Police Constable recruitment examination) में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

UP Police Constable pet admit card डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

यूपीपीआरपीबी बोर्ड (UPPRPB Board) सिविल पुलिस कांस्टेबल और स्टेटिक सशस्त्र कांस्टेबल (Civil Police Constable & Pradeshik Armed Constabulary Constable) पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। क्कस्ञ्ज और दस्तावेज सत्यापन के लिए परीक्षा की तारीखों का पुनर्निधारण पहले किया गया था। इन परीक्षाओं के लिए संशोधित जो नई तारीखें जारी की गई हैं, वे हैं :

-D-22, जो 21 दिसंबर को आयोजित होनी थी, अब 31 दिसंबर, 2019 को आयोजित होगी।

-D-23, जो 22 दिसंबर को आयोजित होनी थी, अब 2 जनवरी, 2020 को आयोजित होगी।

UP Police Constable PET प्रदेशभर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर 28 दिसंबर से आयोजित होगी। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं।