UPSC Translator Recruitment 2018 ट्रांसलेटर के पद पर निकली भर्ती, स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन : यहाँ देखें

UPSC Translator Recruitment 2018 सरकारी नौकरी के इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से UPSC ने आवेदन आमंत्रित किये हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ट्रांसलेटर व असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी पद के लिए विज्ञप्ति निकाली है।

आयु सीमा (Age Limit For UPSC Translator Vacancy 2018)

अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से नियुक्त सेंट्रल / यूटी के लिए छूट रहेगी। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश / आदेश के अनुसार पांच वर्षों तक सरकारी कर्मचारी और कुछ अन्य श्रेणियों के आरक्षित वर्ग के आवेदकों पर लागू आयु छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता Education Qualification For UPSC Translator Vacancy 2018

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ संबंधित विदेशी भाषा में (TIBETAN) की डिग्री।

या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी से स्नातक की डिग्री और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दुभाषिए या अनुवाद मानक के साथ संबंधित विदेशी भाषा में डिप्लोमा (TIBETAN)

Selection Process For UPSC Translator Vacancy 2018

आवेदकों का चयन साक्षात्कार के जरिये किया जाएगा. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार upsc की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए ऑनलाइन आवेदन करें.

भर्ती से सम्बंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

पदों का नामः ट्रांसलेटर व असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी

अंतिम तिथिः 15 मार्च, 2018



How To Apply For The Post Of UPSC Translator Vacancy 2018

इन पदों पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार अधिकारक वेबसाइट पर जाएं और दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म सबमिट करके आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

ऑनलाइन आवेदन के बाद योग्यता के अनुसार इंटरव्यू के लिए कॉल किया जायेगा. एक इंटरव्यू पास करने के बाद आप इस सरकारी नौकरी को अपने नाम कर सकते हैं.

Pay Scale : Level 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC. (Rs. 56100- 1,77,500)