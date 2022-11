Crime after bail : ग्यारह महीने जेल में रहा, छूटते ही फिर कर दी यह वारदात

- दो युवक गिरफ्तार

जोधपुर।

मकान में चोरी करने के मामले में ग्यारह महीने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद जमानत पर छूटने वाले (A criminal did another crime just after got bail from 11 months) शातिर बदमाश ने छह दिन बाद बरकतुल्लाह खां कॉलोनी में सूने मकान से आभूषण व रुपए चुरा लिए। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर प्रतापनगर सदर थाना (Police station Pratapnagar sadar) पुलिस ने तलाश शुरू की और शातिर बदमाश व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। (Two criminals arrested in theft case)

थानाधिकारी मुक्ता पारीक ने बताया कि बरकतुल्लाह खां कॉलोनी निवासी मोहम्मद जावेद पुत्र अब्दुल रशीद गत 29 अक्टूबर को परिवार सहित बाहर गया था। मकान में कोई नहीं था। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण व रुपए चुरा लिए थे। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इनके आधार पर बलदेव नगर गली-9 निवासी हेमसिंह की पहचान हुई। एसआइ रामभरोसी, एएसआइ सूरताराम, हेड कांस्टेबल पेमाराम, कांस्टेबल महेन्द्र, श्रवण कुमार व हनुमानराम ने तलाश शुरू की और बलदेव नगर शिव बस्ती में गली-9 निवासी हेमसिंह उर्फ चिनू (20) पुत्र राजूसिंह और गली-12 निवासी राहुल उर्फ खटू (22) पुत्र नेमाराम भील को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही से चोरी के जेवर व रुपए बरामद किए गए।

आठ एफआइआर दर्ज, सभी में चालान पेश

पुलिस का कहना है कि आरोपी राहुल उर्फ खटू शातिर बदमाश है। उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी व अवैध हथियार के 9 मामले दर्ज हैं। सभी में चालान पेश हो चुका है। वहीं, हेमसिंह के खिलाफ भी एक मामला दर्ज है। दोनों आरोपी चौहाबो थाने के एक मामले में ग्यारह महीने पहले गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए थे। हेमसिंह की जमानत हो गई थी। जबकि अपराधिक पृष्ठ भूमि के चलते राहुल को वारदात से छह दिन पहले ही जमानत पर छोड़ा गया था। पढ़ना जारी रखे