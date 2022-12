Rape : नाबालिग मंगेतर से बलात्कार कर 12 सौ ग्राम सोना हड़पा

जोधपुर Dec 20, 2022

- आरोपी युवक गिरफ्तार, आभूषण बरामदगी के लिए आरोपी रिमाण्ड पर

जोधपुर।

सगाई (Rape after Engagement) होने के बाद नाबालिग मंगेतर से बलात्कार और ब्लैकमेल (Minor fiance raped and blackmailed) कर 12 सौ ग्राम सोना हड़पने (Minor fiance raped and 1200 gms gold blackmailed) के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Accused arrested in rape with minor fiance) कर लिया। आभूषण बरामदगी के लिए आरोपी को रिमाण्ड पर लिया गया है।

थानाधिकारी ने बताया कि गत माह दर्ज पोक्सो, बलात्कार व ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। दो दिन रिमाण्ड पर लेने के बाद उससे सोना बरामद करने के प्रयास किए गए, लेकिन उससे कोई सोना बरामद नहीं हो सका। रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को फिर से कोर्ट में पेश किया। सोना बरामदगी के लिए आरोपी को तीन दिन के लिए और रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए। अब पुलिस दोनों पक्षों को आमन-सामने करवाकर सोना बरामदगी के प्रयास कर रही है।

गौरतलब है कि आरोपी व नाबालिग पीडि़ता की सगाई हुई थी। दोनों आपस में बातचीत करने के साथ ही मिलने लग गए थे। इस दौरान आराेपी उसे एक होटल ले गया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया था। फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लग गया था और करीब 12 सौ ग्राम सोना हड़प लिया था। इसका पता लगने पर परिजन ने रिश्ता तोड़कर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।