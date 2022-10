Online Gambling : ऑनलाइन जुए से गंवाए थे 15 लाख, इसलिए युवक ने दी थी जान

- चाचा ने ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला

जोधपुर Published: October 05, 2022 10:14:26 pm

जोधपुर।

कायलाना झील (Kaylana lake) में तीन माह पहले एक युवक के आत्महत्या करने का कारण ऑनलाइन गेम (जुआ) (Online gambling) था। वह मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग में 10-15 लाख रुपए गंवा (15 Lakhs Rs lost in online gambling then sucide by young man) चुका था। कर्ज में डूबने से परेशान होकर उसने जान दी थी। अब मृतक के चाचा ने विवेक विहार थाने में ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि मूलत: भदवासिया क्षेत्र हाल विवेक विहार निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर मोबाइल में ऑनलाइन गेमिंग (जुआ) खिलाने वाले ऐप संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि गत 14 जुलाई को वेद शिविर में वेद अध्ययन करवाने वाले युवा भतीजे ने कायलाना झील में आत्महत्या कर ली थी। संबंधित थाने में मर्ग दर्ज कराया गया था। अब उसके मोबाइल की परिजन ने जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। मोबाइल में ऑनलाइन गेमिंग यानि जुए के कई ऐप डाउनलोड थे। जिनके मार्फत वह गेमिंग का आदी हो गया था। वह दस-पन्द्रह लाख रुपए गेम में हार चुका था। इसके लिए उसने लाखों रुपए कर्ज ले लिया था। पिता के बैंक खाते से भी बड़ी राशि निकाली गई थी। कर्ज न चुका पाने की वजह से ही उसने जान दी थी।

आरोप है कि युवक कई ऐप संचालकों से रुपए मांगता था, लेकिन उसे भुगतान नहीं किए जा रहे थे। जिसकी वजह से वह परेशान हो गया था।

