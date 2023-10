दीपावली और सर्दियों के मौसम में जोधपुर से 18 नई उड़ानें शुरू

जोधपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन 2000 से अधिक यात्री आते हैं। इस बार जोधपुर से किशनगढ़ के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने से अजमेर और पुष्कर के लिए भी सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों के लिए यात्रा करना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

18 new flights to start from Jodhpur during Diwali and winter season