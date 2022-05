Missing girl found the parents : ढाई साल पहले बिछुड़ी बच्ची को ऐसे परिजन से मिलाया

- पंजाब में पिता से बिछुड़कर ट्रेन से जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी बालिका

- बाल कल्याण समिति के सदस्य बालिका को बिहार के समस्तीपुर ले गए, तीन दिन तलाश के बाद परिजन मिले

जोधपुर Updated: May 14, 2022 11:28:54 am

जोधपुर।

बाल कल्याण समिति (Child welfare committee) (CWC) ने ढाई साल पहले पंजाब में पिता से बिछुड़कर जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली मासूम बालिका को बिहार (Bihar) के समस्तीपुर (Samastipur Bihar) जाकर परिजन को सकुशल सुपुर्द किया। (Missing girl handed to parents after 2.6 years bu CWC) समस्तीपुर में तीन दिन की तलाश के बाद बाल कल्याण समिति (CWC searched parents and girl handed to him) परिजन काे ढूंढ पाई।

बाल कल्याण समिति (Child welfare committee) के अध्यक्ष धनपत गूजर (Dhanpart Gujar) ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी लविता (12) 5 दिसम्बर 2019 को रेलवे स्टेशन पर अकेले घूमते मिली थी। रेलवे पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सूचित किया। चाइल्ड लाइन ने उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बालिका गृह में दाखिल करवा दिया था। बालिका बिहार की होने से स्थानीय भाषा समझ नहीं पा रही थी। ऐसे में उसे वह न तो अपने बारे में कुछ बता पा रही थी और न ही घर व परिजन के संबंध में। समिति उससे लगातार काउंसलिंग करती रही। बिहारी भाषा के जानकार की मदद से उसका नाम व घरवालों का पते की जानकारी जुटाई गई थी।

इस आधार पर बाल कल्याण समिति काशीपुर समस्तीपुर और काशीपुर के एसपी से कई पत्राचार किए, लेकिन परिजन का पता नहीं लग पाया। यहां तक कि समस्तीपुर के स्थानीय समाचार पत्र में बालिका की फोटो भी प्रकाशित कराई गई थी। इसके बाद भी परिजन नहीं मिल सके थे।

इस बीच, काउंसलिंग के दौरान बालिका ने घर का पता बताया। उसने समस्तीपुर जाने पर घर ढूंढने लेने का भरोसा दिलाया। सीडब्ल्यूसी के आदेश पर समिति की सदस्य शशि वैष्णव, विक्रम सरगरा, लक्ष्मण परिहा, सुनीला छापर बालिका को साथ लेकर समस्तीपुर पहुंचे। तीन दिन तलाश के बाद परिजन का पता लगाया जा सका। डीसीपीयू विभाग के अजु्रन गहलोत ने बालिका को सकुशल परिजन के सुपुर्द किया। समिति का कहना है कि बच्ची के पिता पंजाब में मजदूरी करने गए थे। तब वहां बच्ची परिजन से बिछुड़ गई थी। वह बिहार के लिए ट्रेन में सवार हुई थी, लेकिन गलत ट्रेन में बैठकर जोधपुर रेलवे स्टेशन आ गई थी। पढ़ना जारी रखे

