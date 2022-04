Most wanted arrest : ढाई साल पहले पुलिस ने मारी थी गोली, अब हार्डकोर ऐसे चढ़ा हत्थे

- राज्य का मोस्ट वांटेड दस हजार का इनामी गिरफ्तार

- युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने और अवैध हथियार सप्लाई के मामलों में था फरार

जोधपुर Updated: April 07, 2022 09:05:45 pm

जोधपुर।

करवड़ थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर फिरौती (kidnapping and ransom) मांगने के मामले में लम्बे समय से फरार (absconding) दस हजार रुपए के इनामी (10 thousand prize criminal) हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर (Hardcore and historysheeter) को गुरुवार को विनायकपुरा भवाद से गिरफ्तार किया। वह राज्य का मोस्ट वांटेड (Most wanted) व जिले के टॉप-10 (top-10) वांछितों में शामिल था।सितम्बर 2019 में आरोपी ने पुलिस पर दो राउण्ड फायर किए थे। जवाब में तत्कालीन पुलिस उपायुक्त धर्मेन्द्रसिंह यादव ने हार्डकोर के पांव में गोली मारकर पकड़ा था।

ने बताया कि 5 फरवरी 2021 को एक युवक का अपहरण कर रुपए मांगे गए थे। इस मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि विनायकपुरा भवाद (Vinayakpura Bhawad) निवासी सहीराम उर्फ श्रीराम बिश्नोई (Sahiram bishnoi) वारदात के बाद से फरार था। उसके पकड़ में न आने पर पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, वह राज्य का मोस्ट वांटेड और जिले के टॉप-10 वांटेड बदमाशों की सूची में शामिल था। उसके गुरुवार को विनायकपुरा भवाद िस्थत मकान में आने की सूचना मिली। इस पर थानाधिकारी कैलाशदान के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल लक्ष्मणराम, श्रवण कुमार, सवाईसिंह व कांस्टेबल सोहनी ने हथियारों से लैस होकर मकान में दबिश दी। मकान की घेराबंदी की गई और घर में तलाशी लेकर विनायकपुरा भवाद निवासी सहीराम उर्फ श्रीराम खिलेरी पुत्र बींजाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया जा सका।वह 007 गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है।

आरोपी के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वह करवड़ थाने का हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर है। महामंदिर थाने में दर्ज अवैध हथियार के मामले में भी वह वांटेड है।

डीसीपी ने पांव में गोली मारकर पकड़ा था

आरोपी सहीराम ने कुछ समय पहले मध्यरात्रि नागौर रोड पर नेतड़ा टोल प्लाजा पर हवाई फायर किए थे। वह लम्बे समय तक फरार रहा था। उसके बनाड़ क्षेत्र में निजी विद्यालय के पास मकान में छुपे होने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। आरोपी कार में भागने लगा था। तब तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव (DCP Dharmendra singh) ने पांव में गोली मारकर सहीराम को पकड़ा था। कुछ समय बाद वह जमानत पर जेल से छूट गया था।

