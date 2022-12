2 died : बाइक की टक्कर से ऑटो चालक बाहर गिरा तो दम टूटा

जोधपुरPublished: Dec 04, 2022 12:10:47 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मोटरसाइकिल की चपेट से युवक की मौत

2 died : बाइक की टक्कर से ऑटो चालक बाहर गिरा तो दम टूटा

जोधपुर।

महामंदिर चौराहे (Mahamandir circle) के पास गलत दिशा से आई मोटरसाइकिल की टक्कर से ऑटो चालक बाहर गिर गया और सिर में चोट से मौत हो गई। वहीं, डांगियावास (Dangiawas) में पुल के नीचे मोटरसाइकिल की चपेट से एक अन्य बाइक चालक की मृत्यु हो गई। (Bike rider died in road accident) (Auto driver died by hit from bike)

पुलिस के अनुसार नागौरी गेट में सिंधियों का बास निवासी नूर मोहम्मद ऑटो चालक थे। वो रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर महामंदिर चौराहे की तरफ आ रहे थे। महामंदिर चौराहे के पास पहुंचे तो गलत दिशा से तेज रफ्तार व लापरवाही से आए बाइक सवार ने ऑटो को टक्कर मार दी। जिससे चालक नूर मोहम्मद बाहर गिर गए। सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र मोहम्मद साबिर ने बाइक चालक के खिलाफ महामंदिर थाने में मामला दर्ज कराया। बाइक को छोड़ चालक फरार हो गया।

दुकान से घर लौट रहा था, बाइक से मौत

डांगियावास थानान्तर्गत बांवरला गांव निवासी परसाराम पुत्र मुकनाराम जाट की डांगियावास बाइपास पर टायर व पंक्चर निकालने की दुकान है। वह शाम को बाइक लेकर दुकान से घर लौट रहा था। डांगियावास पुल के नीचे पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से आई एक अन्य बाइक ने टक्कर मार दी। परसाराम सिर के बल नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसे एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा ने बाइक चालक के खिलाफ डांगियावास थाने में मामला दर्ज कराया।

पढ़ना जारी रखे