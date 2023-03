लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित छह गिरोहों के 25 अपराधी चिह्नित

जोधपुर Mar 05, 2023

- पुलिस ने अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था बनाए रखने को बनाई रणनीति

- वांटेड और सक्रिय बदमाशों का चयन कर धरपकड़ शुरू की, क्यूआरटी भी गठित

जोधपुर।

कानून व्यवस्था (25 criminals selected for Law & Order and crime control in Jodhpur) के नजरिए से जोधपुर को भले ही पुलिस कमिश्नरेट व जोधपुर ग्रामीण पुलिस (Jodhpur Rural Police) में तब्दील कर रखा हो, लेकिन जिले में गठित हो रहे अधिकांश अपराध के पीछे ग्रामीण क्षेत्र के बदमाश शामिल हैं। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने ऐसे ही छह गिरोहों से जुड़े 25 वांटेड व सक्रिय अपराधियों को चिह्नित (25 Criminals Identifed of Six gangs along with Lawrence bishnoi gang) किया है। इनमें पंजाब के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी शामिल हैं। इनकी धरपकड़ के लिए डीएसटी के बाद अब क्यूआरटी भी गठित की गई है।

25 में से 11 बदमाश लोहावट थाने से जुड़े

जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस में 19 पुलिस स्टेशन हैं। वांछित व सक्रिय 25 बदमाशों का जो चयन किया गया है। उनमें सबसे अधिक लोहावट थाने से 11 बदमाश शामिल किए गए हैं। इसके बाद चार बदमाश फलोदी, तीन भोजासर, दो चाखू और पुलिस स्टेशन कापरड़ा, जाम्बा, बाप, बोरूंदा व बिलाड़ा से एक-एक बदमाश का चयन किया गया है।

बदमाश का नाम-पता, इनाम व गिरोह

- विशनाराम पुत्र मोहनराम बिश्नोई निवासी जालोड़ा। 61 एफआइआर दर्ज। गैंग सरगना। दस हजार रुपए का इनामी।

- सोहनलाल पुत्र मोहनलाल बिश्नोई निवासी जालोड़ा। दो हजार रुपए का इनामी।

- राजू मांजू पुत्र रावलराम बिश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर। 007 गैंग सरगना। 32 एफआइआर दर्ज। 5 हजार रुपए का इनामी।

- श्यामलाल पुत्र हरचंदराम बिश्नोई निवासी जुड करवड़। 25 एफआइआर दर्ज। 5 हजार रुपए का इनामी।

- महिपाल मगरा पुत्र जगमालराम निवासी मगरा। 8 एफआइआर दर्ज। 5 हजार रुपए का इनामी।

- रोहित गोदारा पुत्र संतदास स्वामी निवासी कपीसर, बीकानेर। 8 एफआइआर दर्ज।

- हनुमान उर्फ हनु जाखड़ पुत्र राणाराम जाट निवासी जाटावास लोहावट। दो हजार रुपए का इनामी।

- अनिल मांजू पुत्र पांचाराम निवासी मोरिया मूंजासर। स्थानीय/लॉरेंस गैंग से संबंध।

- रईस पुत्र पठान खान निवासी डेरियों की ढाणी लोहावट।

- मांगीलाल पुत्र बीरबलराम बिश्नोई निवासी चैनपुरा लोहावट।

- कमल डेलू पुत्र जगदीश बिश्नोई निवासी काकड़ा बीकानेर। रोहित गोदारा गैंग।

- मांगीलाल नोखड़ा पुत्र भागीरथराम बिश्नोई निवासी नोखड। 18 एफआइआर दर्ज। दो हजार रुपए का इनामी। लॉरेंस/रोहित गोदारा गैंग।

- ऊर्जाराम सियोल पुत्र पूनाराम जाट निवासी लक्ष्मण नगर चाडी। दो हजार रुपए का इनामी।

- पूनमचंद पुत्र मेहराजराम बिश्नोई निवासी खावों की ढाणी, राणीसर भोजासर।

- हनुमानराम पुत्र भल्लाराम बिश्नोई निवासी चोढ़ा, कापरड़ा। दो एफआइआर दर्ज। पांच हजार रुपए का इनामी।

- महेन्द्र पुत्र भंवरदान चारण ढाढरवाला, चाखू। दो हजार रुपए का इनामी।

- बनवारी पुत्र प्रतापराम बिश्नोई निवासी राणेरी बाप।

- बलदेवदान पुत्र भंवरदान चारण निवासी ढाढरवाला चाखू। दो हजार रुपए का इनामी।

- हड़मानराम पुत्र सुखराम बिश्नोई निवासी मोटाई चाखू।

- गिरधरसिंह पुत्र सुमेरसिंह निवासी रावनियाना, बोरूंदा। 31 एफआइआर दर्ज। 5 हजार रुपए का इनामी। गडरिया गैंग।

- अशोक जाखड़ पुत्र बाबूलाल बिश्नोई निवासी केरियों की ढाणी।

- मनोहर पुत्र उदाराम बिश्नोई निवासी ढढ्ढू फलोदी। 6 एफआइआर दर्ज। पांच हजार रुपए का इनामी।

- मांगीलाल पुत्र जोराराम बिश्नोई निवासी ढढ्ढू फलोदी। 10 एफआइआर दर्ज। 5 हजार रुपए का इनामी।

- सुभाष पुत्र जुगताराम बिश्नोई निवासी लूणावास खारा, झंवर। 5 हजार रुपए का इनामी।

- जगराम उर्फ जगदीश पुत्र हजारीराम गोदारा निवासी मदासर, जैसलमेर।

सर्विलांस पर चिह्नित बदमाश, सम्पत्ति व ठिकानों की सूची बनाई

एसपी धर्मेन्द्रसिंह के निर्देशन में बदमाशों का चयन करने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष योजना बनाई गई है। मुखबिर तंत्र मजबूत किया जा रहा है। वहीं, सम्पत्तियों की सूची भी बनाई जा रही है। वहीं, चयनित बदमाशों के ठिकानों की सूची बनाकर सर्विलांस पर लिया गया है।

'जिले में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त व लम्बे समय से वांटेड 25 बदमाशों का चयन किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अपराध नियंत्रण व बदमाशों को पकड़ने के लिए कमिश्नरेट के दोनों जिलों के साथ भी संयुक्त प्रयास भी शुरू किए गए हैं।'

धर्मेन्द्रसिंह यादव, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जोधपुर।