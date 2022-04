Accident : शादी से लौट रहे थे तीन दोस्त (3 friends), रास्ते में हुआ भीषण हादसा

- कार की चपेट से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत (Bike rider died)

जोधपुर Published: April 24, 2022 12:56:48 am

जोधपुर।

करवड़ थानान्तर्गत (Police station Karwar) केलावा व जूड़ गांव के बीच तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार की टक्कर से मोटरसाइकिल (Car hits bike) सवार एक युवक की मौत और एक अन्य युवक घायल (One died and one other injured) हो गया। उछलकर दूर जा गिरने से बाइक चालक के मामूली चोट आईंं।

पुलिस के अनुसार भैंसेर चावण्डियाली निवासी रामसुख पुत्र दुर्गाराम जाट, अभिषेक पुत्र चन्द्राराम कड़वासरा व भैंसेर कुतड़ी निवासी सेठाराम पुत्र ओमाराम जाणी परिचित की शादी समारोह (Marriage function of relative) में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल पर बावड़ी गए थे, जहां से शुक्रवार रात दो बजे तीनों बाइक पर घर लौट रहे थे। रामसुख मोटरसाइकिल चला रहा था। केलावा व जूड के बीच पहुंचने पर पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से आई एक कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। कार की टक्कर से तीनों युवक उछलकर नीचे गिरे। अभिषेक के दोनों पांव कुचलकर कार निकल गई। सेठाराम का एक पांव फ्रैक्चर हो गया। जबकि उछलकर दूर गिरने से बाइक चला रहा रामसुख मामूली चोटिल हुआ।

कार चालक ने कुछ दूरी पर ही कार रोक दी। वह दुर्घटना करने वाली कार से ही तीनों को मथानिया के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने अभिषेक पुत्र चन्द्राराम कड़वासरा को मृत घोषित कर दिया। जबकि सेठाराम को जोधपुर रैफर किया गया। रामसुख की तरफ से कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कर मृत्यु कारित करने का दर्ज किया गया।

