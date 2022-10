Combing : फिर पथराव, कॉ​म्बिंग ऑपरेशन में 39 गिरफ्तार

- नौ मोटरसाइकिल व पानी की पांच मोटरें भी जब्त, दुकानदारों ने दुकानें बंद रख जताया विरोध

जोधपुर Published: October 06, 2022 11:55:33 pm

जोधपुर।

बीजेएस कॉलोनी (BJS Colony) के पास नट बस्ती (Nat Basti) में आपसी विवाद के बाद गुरुवार को फिर से पथराव होने पर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन (Combing operation) कर दो महिलाओं सहित 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार (2 ladies along with 39 arrested in stone pelting case) किया। दस्तावेज के अभाव में नौ मोटरसाइकिल व पानी की पांच मोटरें भी जब्त की गईं। उधर, दुकान में तोड़-फोड़ के विरोध में बीजेएस कॉलोनी के दुकानदारों ने कुछ देर के लिए दुकानें बंद रख विरोध जताया।

बस्ती वाले साथ नहीं चले तो भिड़े, पत्थर फेंके

नट बस्ती के कुछ युवक गुरुवार को बीजेएस कॉलोनी में जाकर विरोध जताना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने बस्ती के कुछ लोगों से साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। पथराव करने वालों के नाम पुलिस को बताने की बात पर भी एक पक्ष ने विरोध जताया। इसको लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। उन्होंने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और डण्डे फटकारकर हालात नियंत्रित किए।

बस्ती में सघन छापेमारी, 39 को पकड़े

फिर से पथराव होने पर सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व) देरावरसिंह सोढ़ा के नेतृत्व में पांच थानाधिकारी, पुलिस लाइन के जवान, महिला शक्ति ने नट बस्ती में दबिश देकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। बस्ती में संदिग्ध मकान व ठिकानों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान दो महिलाओं सहित 39 जनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं, दस्तावेज के अभाव में नौ मोटरसाइकिल व पानी की पांच मोटरें जब्त की गईं। महामंदिर थानाधिकारी हरीशचन्द्र सोलंकी ने बताया कि बुधवार रात विवाद के मामले में दुकानदार अचलसिंह राजपुरोहित और नट बस्ती निवासी महिला की तरफ से परस्पर विरोधी मामले दर्ज किए गए हैं।

दुकानें बंद रख व्यापारियों ने जताया विरोध

रूप शिखा नामक दुकान में तोड़-फोड़ के विरोध में बीजेएस कॉलोनी में आरटीओ के पास दुकानदारों ने सुबह-सुबह दुकानें बंद रख रोष जताया। मारवाड़ राजपूत सभा भवन के निवर्तमान अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि दुकानदारों ने आपस में बैठक कर तोड़-फोड़ से हुए नुकसान पर विरोध जताया। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

Combing : फिर पथराव, कॉ​म्बिंग ऑपरेशन में 39 गिरफ्तार

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें