RPTC : टोगो के 40 कमाण्डो को आरपीटीसी में लेंगे प्रशिक्षण

जोधपुरPublished: Jan 13, 2023 12:42:55 am Submitted by: Vikas Choudhary

- तीन महीने तक होगी गहन ट्रेनिंग

जोधपुर।

अफ्रीका (Africa) का देश टोगो रिपब्लिक (TOGO Republic) के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ग्रुप (Presidential Security group) के चालीस जवानों को जोधपुर के मण्डोर रोड पर राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (Rajasthan Police training centre) (आरपीटीसी) (RPTC) में कमाण्डो प्रशिक्षाण (TOGO republic's 40 Commando will get training in RPTC Jodhpur) दिया जाएगा। इन जवानों का प्रशिक्षण गुरुवार को विधिवत शुरू हुआ।

आरपीटीसी सूत्रों के अनुसार टोगो रिपब्लिक के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ग्रुप के 40 जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर की आरपीटीसी के कमाण्डों सेंटर का चयन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए सभी चालीस जवान आरपीटीसी पहुंच गए। सेंटर में गुरुवार को आयोजित सादे कार्यक्रम में प्रशिक्षण का उदघाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस के अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

तीन महीने तक लेंगे गहन प्रशिक्षण

कमाण्डो ट्रेनिंग सेंटर में टोगो के चालीस जवानों को अपने देश के वीवीआइपी की सिक्योरिटी से संबंधित सभी तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब तीन महीने तक प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण में आतंकी हमले से बचाव के अलावा फायरिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।