55 Lakh Rs Fruad : कुछ माह में तीन गुना के झांसे में 55 लाख गंवाए

- फॉरेक्स व क्रिप्टो करंसी में ट्रेडिंग करने वाली कम्पनी बताकर ग्रामीणों से धोखाधड़ी

जोधपुर Published: August 02, 2022 11:04:43 pm

जोधपुर/लूनी।

जिले के लूनी (Luni) क्षेत्र के ग्रामीणों से निवेश करने पर कुछ माह में तीन गुना राशि मिलने का झांसा देकर 55 लाख रुपए (55 lakh Rs fruad by investing in a company) ठग लिए गए। कम्पनी के बंद होने पर ग्रामीणों को धोखाधड़ी का पता लगा।(55 Lakh Rs fruad with villagers)

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक के अनुसार बाणियावास निवासी दिनेश पुत्र फूसाराम सैन ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर खेड़ा सतलाना निवासी दिनेशसिंह पुत्र हरिसिंह राजपुरोहित, उसके भाई दशरथसिंह, खुशालसिंह व पिता हरिसिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपी दिनेशसिंह ने एक्स ऐरिना कम्पनी का मालिक बताया। लंदन में कम्पनी का मुख्यालय व दुबई में शाखा होने का झांसा दिया। कम्पनी के फॉरेक्टस व क्रिप्टो करंसी में ट्रेडिंग करने की वजह से निवेश करने पर कुछ माह में तीन गुणा रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाया था। कम्पनी के बंद होने पर तीन माह में ब्याज सहित राशि लौटाने का झांसा दिया गया।

आरोपी दिनेश ने जूम ऐप पर ऑनलाइन मीटिंगें करवाईं। जिनमें भाई व पिता और अन्य रिश्तेदारों से बात कराई और तीन गुणा निवेश का झांसा दिया।

इन बातों में आकर दिनेश सैन के साथ लूनी, सतलाना व आस-पास के लोगों व रिश्तेदारों ने दिनेशसिंह के कांकाणी िस्थत कार्यालय में किस्तों में करीब 55 लाख रुपए निवेश कर दिए। कुछ दिन तो निवेश राशि का रिटर्न दिया गया, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। पिछले साल कम्पनी अचानक बंद होने से ग्रामीणों को अंदेशा हुआ। दिनेशसिंह ने खुद के दुबई में होने की जानकारी दी।

चार-पांच माह बाद वह जोधपुर लौटा तो ग्रामीणों ने रुपए लौटाने के लिए दबाव डाला। तब आरोपी व भाइयों ने निवेशकों के साथ मारपीट की और रुपए लौटाने से मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में पुलिस स्टेशन रोहट व सरदारपुरा में भी मामले दर्ज हो चुके हैं। पीडि़त निवेशक मंगलवार को लूनी थाने में पहुंचे और जल्द कार्रवाई की मांग की।

