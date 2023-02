Fraud : कम्पनी में निवेश पर तीन गुना लाभ का झांसा, 7.35 करोड़ ठगे

- 17 लोगों से धोखाधड़ी कर कम्पनी बंद की, अब मिल रही धमकियां

सरदारपुरा (Sardarpura) बी रोड पर एक युवक और उसके साथियों ने फॉरैक्स मार्केट व क्रिप्टो करंसी में निवेश और बदले में तीन गुना लाभ मिलने का झांसा देकर 17 लोगों से 7.35 करोड़ रुपए ठग (7.35 Crore Rs fraud on behalf of investment in company) लिए। छह महीने बाद कम्पनी बंद हो गईं। अब आरोपी निवेशकों को डरा व धमका रहे हैं। एक आरोपी के पाली में पकड़े जाने की सूचना है।

पुलिस के अनुसार मूलत: हतुण्डी हाल कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी अशोक जाखड़ पुत्र कुम्भाराम जाट ने सतलाना में कृष्णा खेड़ा निवासी दिनेशसिंह पुत्र हरिसिंह राजपुरोहित व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे पीडि़त का आरोप है कि 14 अगस्त 2020 को दिनेश उससे मिला था और एफएक्स एरिना कम्पनी खोलने व रजिस्टर्ड कार्यालय दुबई और मुख्य कार्यालय लंदन में होने की सूचना दी थी। उसने कम्पनी का देशभर व दुबई में काम होने और करोड़ों रुपए लाभ होने का झांसा दिया था। उसने निवेश करने पर तीन गुना रिटर्न मिलने के सब्जबाग दिखाए थे।

आरोपी ने जोधपुर में कम्पनी की शाखा खोलने व अशोक को बतौर एजेंट बनाने का प्रस्ताव रखा था। बदले में अच्छा कमीशन मिलने का भी भरोसा दिलाया था। उसने कम्पनी में निवेश होने वाली राशि फॉरेक्स मार्केट व क्रिप्टो करंसी मार्केट में निवेश कर कई गुना लाभ कमाने का झांसा दिया था। उसने सरदारपुरा में रेस्टोरेंट व अन्य जगहों पर अपने सगे भाई दशरथसिंह व प्रवीण धीमान से मुलाकात भी कराई थी।

उसकी बातों में आकर अशोक ने अपने परिचित व रिश्तेदारों से कम्पनी में निवेश करवाना शुरू किया। मुकेश पालीवाल, बिरमराम, महेन्द्रसिंह, अशोक पालीवाल, भोलाराम, मुकेश पंवार, गणेशदास, कमलसिंह हाड़ा, दिनेश, प्रेम सीरवी, भागीरथ पालीवाल, पृथ्वीराज, जगदीश चौधरी, गणपत, दिनेश, प्रकाश व मांगीलाल और रिश्तेदारों ने कम्पनी में 7.35 करोड़ रुपए निवेश कर दिए थे। छह माह बाद कम्पनी बंद हो गई थी। रिटर्न देना भी बंद कर दिया था। कम्पनी के सॉफ्टवेयर बंद कर दिए गए थे।

थानाधिकारी सोमरण का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। एक आरोपी के पाली में पकड़े जाने की सूचना है।

गांव में आलिशान मकान व सैंकड़ों बीघा जमीन

पीडि़त अशोक व अन्य आरोपियों के गांव पहुंचे, जहां आलिशान मकान बने नजर आए। चार सौ बीघा जमीन व लगजरी कारें खरीद रखी थी। निवेश की राशि के बारे में बात की घरवाले कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उलटा निवेशकों को धमकाने लग गए थे। कुछ दिन बाद आरोपियों ने नई कम्पनी शुरू कर दी।