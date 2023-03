Extortion : बलात्कार की फाइल बंद कराने को ऑनलाइन-चेक से लिए थे 7 लाख रुपए

- आरोपी व्यवसायी को रिमाण्ड पर भेजा

- फायरिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद क्वॉरंटीन रहने के दौरान हुआ था दोनों का सम्पर्क

जोधपुर।

पुलिस अफसरों (Extortion on name of Police officer) से जान-पहचान बताकर नाबालिग से बलात्कार (18.50 Lakh Rs extorted in rape with minor case in Jodhpur) के मामले में पत्रावली बंद कराने के लिए हिस्ट्रीशीटर और पूर्व सैनिक से 18.50 रुपए वसूलने वाले प्रोपर्टी व्यवसायी लग्जरी जीवन जीने का शौकीन है। उसके पास लग्जरी कारें हैं। उसने चेक के साथ ही ऑनलाइन खाते में रुपए जमा कराए थे। (18.50 Lakh Rs extorted with Historysheeter and x armyman Ummed Singh in Jodhpur) (Anas Mohhammed arrested in 18.50 Lakh Rs extortion case in Jodhpur)

सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) चक्रवर्तीसिंह राठौड़ ने बताया कि राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज प्रकरण में मूलत: भीतरी शहर में पीपली गली हाल शोभावतों की ढाणी में जेके नगर निवासी अनस मोहम्मद पुत्र नियाज मोहम्मद को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमाण्ड पर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसी अन्य से अवैध वसूली की शिकायत नहीं मिली है।

कीमती कारें व लग्जरी लाइफ स्टाइल

आरोपी अनस लग्जरी जीवन शैली का शौकीन है। वह प्रोपर्टी के अलावा कंस्ट्रक्शन व्यवसायी भी है। उसने एक कम्पनी भी खोल रखी है। उसके पास लग्जरी कारें भी हैं।उसने एडीजी व तत्कालीन रेंज आइजी, सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर और कई अन्य पुलिस अफसरों के साथ फोटो हैं। जो उसने फेसबुक पर अपलोड कर रखे हैं। इन्हीं के बूते पर वह पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क बताकर अनस मोहम्मद ने उम्मेदसिंह से वसूली की थी।

पहला भुगतान 3 लाख का चेक से दिया था

जांच में सामने आया कि अवैध तरीके से वसूले 18.50 रुपए में से तीन लााख रुपए पूर्व सैनिक व हिस्ट्रीशीटर उम्मेदसिंह ने अपने बैंक खाते से सेल्फ के चेक से दिए थे। वहीं, चार-पांच लाख रुपए पेटीएम से अनस के खाते में जमा कराए गए थे। शेष राशि अलग-अलग समय में नगद दी गई थी। अनस व उम्मेदसिंह के बैंक खाते की जानकारी मांगी गई है।

मित्र के जरिए हुआ था उम्मेदसिंह से सम्पर्क

लॉक डाउन के दौरान उम्मेदसिंह के खिलाफ करवड़ थाने में फायरिंग व मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। इस दौरान इएसआइ अस्पताल में वो और बीजेएस का एक युवक क्वॉरंटीन रहा था। दूसरा युवक अनस का भी मित्र है। जिसके लिए अनस खाना लेकर अस्पताल जाता था, जहां उसका सम्पर्क उम्मेदसिंह से हुआ था। गत अगस्त में उम्मेदसिंह नाबालिग से बलात्कार के मामले में फंस गया था। तब अनस से पत्रावली बंद कराने के नाम पर उससे 18.50 लाख रुपए वसूल लिए थे।

आरोपी की थाने में रात को तबीयत बिगड़ी

पुलिस ने अनस को तीन-चार दिन पहले शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया था, जहां दो दिन तक उसने खाना नहीं खाया था। अवैध वसूली का मामला दर्ज होने के बाद उसे शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया था। रात एक बजे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाकर जांच कराई गई थी। सामान्य होने पर फिर थाने लाया गया था।