Bhajan sandhya एक शाम महादेव के नाम में खूब जमा रंग

जोधपुर. माहौल में घुल रही थीं भजनों की दिलश स्वर लहरियों ( The breath of the hymns ) की चाशनी और भक्त श्रोता भावविभोर हो रहे थे। यह हाल ही में सतलाना में सजी भक्ति संध्या ( bhajan sandhya ) का दृश्य था। सतलाना कस्बे के देवासियो के मोहल्ले में सजी एक शाम महादेव के नाम भजन संध्या में गायकों ने कर्णप्रिय स्वर में भजन पेश कर मंत्रमुग्ध कर दिया ( mesmerized ) । इस भजन संध्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित थे। मोहन देवासी ( Mohan Dewasi ) और राजू नागाणा ( Raju Nagana ) ने सुरीली आवाज में भजन पेश कर खूब रंग जमाया।

